Dudamel exalta goleiro Fariñez e foca em recuperação para partida diante do Brasil

Sonhando alto nessa edição da Copa América, a Venezuela estreou com empate com o Peru pelo placar de 0 a 0, em jogo válido pelo Grupo A da competição. A Seleção Vinotinto jogou uma parte do jogo da Arena do Grêmio com um jogador a menos na partida deste sábado (15), mas se portou bem e garantiu um ponto.

O técnico Rafael Dudamel ressaltou a atuação do técnico Wilker Fariñez, que fez várias defesas para evitar gols peruanos, e destacou boas sensações que teve na partida de estreia.

"Fariñez vai continuar desfrutando de seu trabalho, jovem de 21 anos e a cada dia nos deixa satisfeitos com seu trabalho. Eu valorizo o ponto pela qualidade do rival e ele tem um grande valor por como o jogo ocorreu. Ajeitei com as mudanças, Machís e Soteldo entraram com um plano para encontrar o jogo. A partida nos deixa bons sentimentos, o jogo coletivo do primeiro tempo, e depois tivemos que repensar e compor pela expulsão", analisou.

+ Com grande partida de Fariñez, Venezuela e Peru ficam no empate em Porto Alegre

Dudamel também projetou a partida com o Brasil, próximo adversário da Venezuela na Copa América. "Vamos jogar com respeito contra o Brasil, com segurança, é candidato ao título. Sabemos que vamos ter uma partida linda. Agora é focar em se recuperar​​​​​​​", disse.

Venezuela e Brasil se enfrentam na próxima terça-feira (18), às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador. Expulso contra o Peru, o lateral-esquerdo Luis Mago está fora da partida da segunda rodada.