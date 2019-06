Após golear Japão, Rueda evita favoritismo: "Temos que melhorar muito ainda"

A seleção do Chile estreou na Copa América Brasil 2019 na noite desta segunda-feira (17), às 20h, e goleou o Japão por 4 a 0. Pulgar, Sánchez e Vargas (2x), marcaram os gols e asseguraram a divisão da liderança do Grupo C, que ainda tem Equador e Uruguai.



O torcedor chileno estava na bronca com o técnico Reinaldo Rueda antes da bola rolar, quando a escalação foi anunciada. Porém, após a ótima atuação, os ânimos se acalmaram, e o comandante chileno pôde fazer uma análise da partida. Para ele, o favoritismo está com Brasil, Colômbia e Uruguai.



"A nossa ideia é melhorar o tempo inteiro. Temos que melhorar muito ainda. Os favoritos seguem os mesmos na minha análise. Estamos fazendo o nosso trabalho e nós vimos que os favoritos jogaram muito bem também. Continuamos com a mesma análise", disse.



A grande alteração no meio que gerou toda a vaia foi pela escalação de Pulgar, ao lado de Arturo Vidal e Aránguiz. Essa formação foi pouco trabalhada e deixou os torcedores com dúvidas, que certamente foram esquecidas após o gol e a ótima atuação do meia chileno.



"São várias situações que temos. Estes últimos jogos foram muito uteis para ver diferentes possibilidades. Hoje tivemos duas situações no meio-campo. Tem que ser um pouco dependente da inteligência do Pulgar, Aránguiz e Vida. A maturidade do Erick vem atingindo no Bologna caiu muito bem para nós", apontou.



A atuação deixou Rueda tão satisfeito que até mesmo quando questionado sobre seu passado no Flamengo conseguiu elogiar a atuação desta noite.



"É uma satisfação, uma conquista profissional, poder ter compartilhado meu tempo e nossos conhecimentos com o Flamengo. Lucas Paquetá é uma situação positiva para nós, ele conseguiu uma boa colocação e projeção internacional pelo trabalho que foi feito, mas no Chile temos talentos muito bons também, cada jogador é muito importante. Estamos muito bem preparados", finalizou.



O Chile agora enfrenta o Equador, na próxima sexta-feira (21), às 20h, na Arena Fonte Nova, e uma vitória pode selar a classificação da La Roja para a próxima fase.