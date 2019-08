No último dia da janela aberta, David Luiz troca Chelsea pelo Arsenal

No dia do prazo final, o Arsenal acertou a contratação do zagueiro brasileiro David Luiz que estava no Chelsea por £8 milhões (R$ 38 milhões na cotação atual). O defensor assinou contrato por dois anos.

"David tem uma enorme experiência e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Ele é um jogador bem conhecido e contribui para a nossa força defensiva", disse Unai Emery. O treinador do Arsenal trabalhou com o jogador no Paris Saint-Germain.

''É um novo ciclo na minha vida, na minha carreira como jogador. Estou animado para jogar neste grande clube. Eu cresci assistindo muitos jogos do Arsenal, especialmente os grandes jogadores do passado, então estou animado para tentar ajudar este clube a fazer grandes coisas'', disse o zagueiro.

''O ciclo terminou lá. Foi uma conversa entre eu, o Chelsea e todo mundo. Eu tive a oportunidade de vir a outro grande clube. Na minha vida, sempre gostei de fazer alguns desafios. Eu não estou com medo de experimentar as coisas. Eu acho que não muitos jogadores fariam esse tipo de transferência, eles talvez ficariam com medo, ou algo assim. Estou apenas tentando fazer grandes coisas na minha vida, então, como eu disse, meu ciclo no Chelsea terminou e agora estou animado para começar um novo capítulo da minha vida aqui'', comentou sobre a transferência do Chelsea para o Arsenal..

O brasileiro de 32 anos estava no Chelsea desde 2017, mas já tinha uma passagem pelo lado azul de Londres de 2011 a 2014.

Pelos Blues, foram 248 jogos, 18 gols e 12 assistências, onde conquistou seis títulos. Uma Premier League, duas Copas da Inglaterra, além disso, foram dois títulos da Europa League e uma Champions League.