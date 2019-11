Mainz surpreende e goleia Hoffenheim fora de casa na Bundesliga

O jogo na Rhein-Neckar-Arena não aconteceu do jeito que os donos da casa esperavam. O Hoffenheim perdeu a invencibilidade de cinco jogos e chance de se juntar ao pelotão de cima da tabela ao ser goleado pelo Mainz por 5 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Öztunali, Kadeřábek contra, dois de Malong e Boëtius​​​​​​​. O gol de honra do Hoffenheim foi de Kramarić.

Com o resultado, o Hoffenheim permanece na oitava posição, com 20 pontos, atrás de Wolfsburg e Dortmund.O Mainz foi para 13°, com 12.

Primeiro tempo regular

Quando se vê o primeiro tempo da partida, não se imaginava o desfecho que ela teria. Por estar em um lugar mais alto na tabela, pelo fator casa e por estar com 5 jogos de invencibilidade na competição, o Hoffenheim tinha tudo para tomar conta da partida. Porém, não foi isso que aconteceu.

Aos 33', Öztunali aproveitou o momento que o Mainz conseguiu fazer pressão na área adversária e abriu o placar da partida. O Mainz começou a dominar a partida que estava bem dividida.

Porém, aos 47', Bakue levou o cartão vermelho após a dividida com Sebastian Rudy, o que levou o segundo tempo ser completamente diferente.

Virou passeio

Quem vê as estatísticas do final da partida e esperava que o cartão vermelho afetasse o jeito dos visitantes se comportarem na partida, acharam errado. Apesar dos 21 chutes e oito no gol dos donos da casa, o Mainz foi mais efetivo com seus 12 chutes e os cinco no alvo. Por isso, um dos grandes nomes da partida foi o goleiro Zentner.

O massacre começou aos 52', com o gol contra de Kadeřábek. Dez minutos depois, aos 62', Malong ampliou o placar e colocou três de vantagem para os visitantes.

Já no final da partida, aos 83', Kramarić conseguiu diminuir o placar e dar um pinguinho de esperanças do empate ou até da vitória.

Porém, as esperanças duraram pouco. Boëtius marcou o quarto aos 90' e Malong fechou a conta.

Sequência de jogos

Os próximos jogos do Hoffenheim serão no próximo sábado, dia 30, contra o Fortuna Düsseldorf e no outro sábado, dia 7, contra o RB Leipzig.

Já o Mainz volta a campo na segunda-feira, dia 2, contra o Eintracht Frankfurt e no sábado, dia 7, contra o Ausburg.