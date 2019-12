Em jogo recheado de gols, Borussia M'gladbach vence Freiburg e segue na liderança

O Borussia Mönchengladbach garantiu a permanência na liderança por mais uma rodada na Bundesliga neste domingo (01) após vencer por 4 a 2 o Freiburg em partida válida pela 13ª rodada no Borussia Park. Em jogo quente, Marcus Thuram, Patrick Herrmann e Embolo garantiram os gols para os anfitriões. Para os visitantes, Jonathan Schmid e Lucas Höler descontaram.

Primeiro tempo agitado

Lutando para manter-se em primeiro lugar na tabela, o Borussia entrou em campo com futebol ofensivo. Aos três minutos, o goleiro do Freiburg, Flekken, impediu o cabeceio de Ramy Bensebaini, porém, Marcus Thuram aproveitou o rebote e mandou para as redes. A alegria da torcida da casa durou pouco já que Jonathan Schmid, em seguida, em cobrança de falta deixou tudo igual. Os anfitriões tinham boas chances, as melhores saindo dos pés de Thuram, Herrmann e Embolo, mas todas desperdiçadas.

Quatro gols e a vitória do Borussia

Na segunda etapa de partida, o time da casa logo apareceu e virou o jogo rapidamente. Em jogada iniciada por Herrmann, o suíço Embolo venceu o goleiro rival, driblou-o e marcou 2 a 1 no placar. O atacante teve mais uma oportunidade de marcar em seguida após o árbitro assinalar pênalti em favor do Gladbach, porém, acabou acertando a trave. O líder do campeonato dominou toda a segunda etapa, pressionando a defesa do Freiburg. O terceiro gol saiu com Herrmann.

Sem desistir, aos doze minutos, novamente em bola parada, a equipe visitante marcou. Günter, em cobrança de falta, cruzou para Höler na área, diminuindo a vantagem. O time aproveitou e partiu para cima levando perigo, ao mesmo tempo em que o goleiro Flekke realizava boas defesas. A vitória dos Potros concretizou-se aos vinte e cinco minutos, com Embolo marcando o quarto ao aproveitar a falha dos adversários na área defensiva, fechando em 4 a 2 o resultado.

O Borussia Mönchengladbach segue líder do Campeonato Alemão, com 28 pontos, apenas um a mais do que o segundo, RB Leipzig. Já o Freiburg segue em sexto, com 22 pontos.

Pela 14ª rodada da Bundesliga, o Gladbach recebe o Bayern de Munique, no Borussia Park, no sábado (07), às 11h30. No mesmo horário, o Freiburg enfrenta o Wolfsburg, no Schwarzwald Stadion.