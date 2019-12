A famosa e necessária pausa de inverno da Bundesliga

A pausa de inverno, ou die Winterpause (em alemão), é a pausa que a Bundesliga dá no meio do inverno local. Porém, essa parada no calendário de jogos acontece por razões boas. Além de ser um momento para os jogadores recarregarem as energias para a continuação da temporada, o inverno na Alemanha costuma ser mais rigoroso que em outras países da Europa.

No fim do primeiro turno, pausa acontece tradicionalmente após as 17 primeiras rodadas da competição, o que marca o meio da temporada. Normalmente, o mais perto do Natal possível e dura até o meio de janeiro, durando quatro semanas. Porém, não é sempre que a pausa acontece logo após o término da primeira parte do Campeonato Alemão.

Na temporada 2016-17, por exemplo, a liga começou mais tarde por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro e do fato do Natal ter caído durante um fim de semana. Por isso, a rodada 17 foi adiada para o começo de 2017.

Já na temporada 2017-18, o jogo entre Colônia e Freiburg da rodada 15 teve que acontecer debaixo de muita neve. A partida terminou 4 a 3 para os visitantes. Confira como foi jogar bola nessas condições:

O que os times fazem nesse inverno?

Normalmente, os clubes folgam só nas últimas semanas de dezembro e voltam a treinar em países onde o inverno não seja tão rigoroso. O Borussia Dortmund, por exemplo, frequentemente treina em um campo em Marbella, cidade litorânea na Espanha. Já o Bayern de Munique passou a última pausa de inverno treinando no Catar.

Em outros países

A Bundesliga não é a única liga que para seu calendário entre dezembro e metade de janeiro. Países como França, Espanha e Itália também param para as festas de final de ano, mas voltam antes que os alemães por ter mais times em suas ligas e, consequentemente, mais jogos em seus calendários.

Times do leste europeu, por conta também do forte do inverno, têm uma pausa bem grande, às vezes de até três meses em países como a Rússia.

Do outro lado da moeda, a Premier League nunca parou durante o período de inverno, tendo rodadas bem tradicionais como a de Boxing Day, um dia após o Natal, e a rodada de Ano Novo, no primeiro dia do ano.