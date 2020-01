City empata com Crystal Palace e pode ficar 16 pontos atrás do Liverpool 

Na tarde desse sábado (18), o Manchester City viu o sonho de conquistar o título da Premier League nessa temporada ficar ainda mais impossível. Isso porque o time de Pep Guardiola ficou apenas no empate, por 2 a 2, com o Crystal Palace, jogando dentro de casa, no Etihad Stadium. Sergio Aguero fez os dois dos Skyblues, mas Tosun e Fernandinho, contra, garantiram o empate dos visitantes.

Entrando como favorito, os donos da casa começaram esmagando os adversários, com muita pressão no campo de ataque. Durante toda a primeira etapa, foram mais de 70% de posse de bola e cerca de 11 chutes a gol, mas poucos chegaram no alvo, somente três. A melhor tentativa foi de De Bruyne, que acertou o travessão, aos 13 minutos.

Foi em um dos poucos momentos em que os Eagles passaram do meio campo que Tosun abriu o placar da partida. Após bom cruzamento, Cahill ajeitou pro atacante turco, sozinho, só empurrar para o fundo das redes.

Tosun marca e coloca visitantes em vantagem (Foto: Divulgação/Crystal Palace)

O City voltou do intervalo determinado a buscar o empate e, logo de cara, teve duas grandes chances perdidas. Aos cinco, Sterling recebeu bom passe de David Silva e finalizou forte, mas muito alto, mandando por cima da meta. Um minuto depois, o goleiro Guaita fez milagre e salvou o que seria o gol de Aguero.

Com o passar do tempo, a pressão dos mandantes aumentava e a ansiedade da torcida também. O ápice da tensão aconteceu aos 25', quando o árbitro marcou um pênalti para o Manchester, após um toque de mão de Riedewald. Porém lance foi revisado e anulado pelo VAR, gerando protestos na arquibancada.

Os minutos finais do jogo foram frenéticos. Com 36', Aguero recebeu um bom cruzamento de Gabriel Jesus, se esforçou para alcançar a bola e conseguiu o empate. Cinco minutos depois, o camisa 10 do City fez mais um, de cabeça, virando o placar.

Quando parecia que tudo iria dar certo para os donos da casa, Fernandinho marcou contra e deixou tudo igual novamente. Em boa jogada individual de Zaha, que levantou para a área, o volante brasileiro tentou se antecipar para fazer o corte, mas desviou para dentro da própria meta.

O resultado deixa o City com 48 pontos, 13 pontos atrás do líder Liverpool, que ainda joga amanha, contra o Manchester United. Já os Eagles ficaram na nona colocação, com 30 pontos, entre Tottenham e Arsenal.

Os dois clubes voltam a campo na próxima terça-feira (21), em mais uma rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City visita o Sheffield United no Bramall Lane, às 16h30. No mesmo horário, o Crystal Palace recebe o Southampton, no Selhurst Park.