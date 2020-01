Com 150 vitórias pelo Liverpool, Jürgen Klopp cita alívio ao vencer clássico sobre Manchester United

O imparável Liverpool distanciou-se ainda mais do vice-líder Manchester City e alcançou incríveis 64 pontos em 22 jogos disputados. No desafio de hoje, a invencibilidade na Premier League foi mantida após a vitória sobre o arquirrival Manchester United por 2 a 0, no último North West Derby da temporada. Os comandados de Jürgen Klopp pararam a forte retranca de Solskjaer, que postou os Red Devils com uma linha de cinco defensores e viu seu time pressionar os rivais do início ao fim da partida.

Após a boa (porém sofrida) vitória - que pôde ser confirmada apenas nos minutos finais de jogo, com um gol de Salah após a bela assistência do goleiro Alisson, o capitão da equipe, Henderson, disse que o sentimento de momento é único. "É especial. Estamos gostando e aproveitando nosso futebol. Você tem que ficar com fome e continuar querendo mais, e é isso que vem acontecendo”.

Mesmo com o segundo gol saindo apenas beirando o minuto 90 de jogo, Klopp garantiu a altíssima confiança que tem sobre seu elenco e adjetivou o resultado do jogo como “um alívio”.

“É um grande alívio, fiquei muito feliz com 85-90% do jogo, fomos brilhantes. Dominamos a partida, principalmente no primeiro tempo. A energia que eles (jogadores do Liverpool) colocaram em campo foi incrível.”

O treinador alemão ainda tentou explicar o alto número de oportunidade ofensivas desperdiçadas por seus jogadores de ataque, que raramente deixam chances claras passar. “Em um dia normal, teríamos marcado três vezes no primeiro tempo e no segundo até 65 minutos. Deveríamos ter sido mais claros."

Apesar do bom jogo produzido por sua equipe, Klopp não deixou de atribuir certo mérito ao rival, comandado pelo ex-atacante norueguês:

"Mas o United tem uma qualidade óbvia, jogou um pouco mais de futebol e tivemos que defender. Lá em Old Trafford, cometemos alguns erros aqui e ali, não usamos a posse o suficiente e o jogo permaneceu aberto. Então marcamos um gol maravilhoso no final, um sentimento muito bom", finalizou.