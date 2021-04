RB Leipzig empata fora de casa e perde chance de assumir liderança da Bundesliga 

E o Leipzig perdeu a chance de pular na liderança da Bundesliga. Na manhã deste sábado (16), o RB Leipzig visitou o Wolfsburg em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. Com dois pontos de diferença do líder, o time de Julian Nagelsmann precisava de uma vitória para garantir a liderança provisória. Já o time de Oliver Glasner também foi a campo atrás dos três pontos, já que a vitória colocaria o time em 5º lugar, com o mesmo número de pontos do Borussia Dortmund.

Porém, nada disso aconteceu. Apesar dos visitantes colocarem pressão logo de início e conseguirem abrir o placar com Mukiele, o Wolfsburg reagiu ainda no primeiro tempo com Weghorst e Steffen. No segundo tempo, Órban evitou o desastre para o vice-líder e garantiu um pontinho para os dois lados.

Leipzig tropeça e arranca empate de Wolfsburg fora de casa

O RB Leipzig tinha tudo para virar líder neste sábado. Como o Bayern de Munique só joga no domingo, era a chance que o time de Julian Nagelsmann precisava para assumir o primeiro lugar da Bundesliga. Principalmente porque a fase dos bávaros não é a melhor que o time já viveu - longe disso.

Os primeiros minutos do jogo mostraram que os visitantes viajaram exatamente com este objetivo em mente. Com apenas 4 minutos de jogo, Mukiele abriu o placar para o Leipzig. Porém, a felicidade não durou tanto quanto gostariam.

Aos 22', o centro avante Weghorst fez seu 53º gol em 100 jogos oficiais pelo Wolfsburg. Pouco tempo depois, aos 34', foi a vez do meio-campista Renato Steffen virar o placar para os donos da casa.

O jogo foi para o intervalo com uma partida completamente em aberta e equilibrada. Apesar dos dois gols, o Wolfsburg não conseguiu tirar vantagem do fator casa: finalizou quatro vezes no gol de Gulásci, acertando duas delas no alvo. Do outro lado, o RB Leipzig finalizou somente duas vezes nos primeiros 45 minutos. Apesar delas serem mais assertivas do que as de seu adversário, os números precisavam melhorar se o objetivo era a vitória.

Foi exatamente isso que aconteceu no segundo tempo. os visitantes finalizaram 10 vezes na etapa final, acertando sete delas no gol de Casteels. A sorte do time alviverde é que o goleiro vivia uma grande noite e defendeu seis dos chutes. Do outro lado, O Wolfsburg finalizou cinco vezes na segunda etapa, mas nenhuma delas assustou Gulásci.

A melhora dos visitantes trouxe resultado aos 54', quando Órban deixou tudo igual na Volkswagen Arena. Não era o resultado que o vice-líder queria, mas o empate do Borussia Dortmund e a derrota do Bayer Leverkusen na sexta-feira fez o resultado não ser tão ruim assim.

Classificação e próximos jogos

O empate não muda nada na tabela de classificação. A diferença do RB Leipzig para o líder cai para um ponto, mas o Bayern ainda joga na rodada. A sorte dos touros é que Leverkusen e Dortmund, que poderiam colar na vice-liderança, não venceram. Já o Wolfsburg também continua na sexta colocação, com 26 pontos.

A próxima rodada da Bundesliga já é no meio de semana, comeando na terça-feira (19), com o Wolfsburg enfrentando o Mainz fora de casa às 16h30 (horário de Brasília). Já na quarta-feira (20), também às 16h30, o RB Leipzig recebe o Union Berlin na Red Bull Arena.