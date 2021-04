Em jogo de várias reviravoltas, Trincão decide com golaço e Barcelona supera Betis

Valendo pela 22ª rodada de La Liga, o Betis recebeu o Barcelona no Benito Villmarín e foi derrotado pelo clube catalão no último domingo (7).

Borja Iglesias abriu o placar na primeira etapa, mas Messi e Victor Ruíz, contra, empataram no segundo tempo. Victor Ruiz se redimiu empatando o jogo, mas Trincão, no apagar das luzes, deu números finais ao jogo.

A partida

Em uma boa jogada pela direita com Borja Iglesias, que cruzou para Juanmi cabecear e mandar para fora, quase abrindo o placar! A resposta geio aos 27, em um cruzamento de Alba, que achou Lenglet, que cabeceou para fora pelo lado direito do gol.

10 minutos depois, em uma ótima descida de Emerson, o lateral cruzou e Borja Iglesias desviou para o fundo do gol, abrindo o placar!

Logo no início da segunda etapa Pedri recebeu a bola na direita e colocou para Mingueza chegar batendo forte para uma defesaça de Robles. Aos 10 minutos Fekir colocou Juanmi na cara de Ter Stegen, que defendeu o chute e colocou para escanteio!

Mas aos 14 minutos o Barcelona chegou ao empate. Dembélé recebeu na direita, colocou para Messi, que bateu forte no canto esquerdo de Robles, que nada pode fazer além de ver o Barcelona empatar o jogo!

Aos 20 Dembélé recebeu na área e tentou de cavadinha, mas ela ainda pegou em Robles e saiu pela linha de fundo. No escanteio Mingueza foi no alto e desviou para fora.

Dois minutos depois em uma jogada pela esquerda, a bola foi para Messi no meio, que achou Alba na esquerda. Ele cruzou para Griezmann, que errou o toque de letra, mas a bola pegou em Victor Ruiz, que fez o gol contra!

Mas aos 39, em um cruzamento de Fekir numa falta quase em cima da linha, Victor Ruiz se redimiu e cabeceou pra empatar o jogo! E aos 41 Trincão conseguiu antecipar a marcação e acertar um chute no ângulo, com a bola pegando no travessão antes de entrar!

Próximos jogos e classificação

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando encara o Sevilla pela ida da semifinal da Copa do Rei, às 17h. Já o Betis joga no domingo (14), às 17h, quando encara o Villarreal, por La Liga.