Serge Gnabry tem lesão na coxa diagnosticada e desfalca Bayern por tempo indeterminado

O atacante do Bayern Serge Gnabry rompeu uma fibra muscular da sua coxa esquerda durante a final do Mundial de Clubes e vai ficar fora dos gramados “por tempo indeterminado", segundo comunicado divulgado pelo clube alemão nesta sexta-feira (12).

Agora, os bávaros têm um problema na posição 10. Thomas Müller está em indisponível após ter testado positivo para o novo coronavírus, enquanto Leon Goretzka, embora tenha voltado a treinar ontem, ainda não está em plena forma.

Além desses jogadores, Javi Martínez também segue indisponível. Por isso, Hansi Flick terá que descobrir algo diferente para o jogo de segunda-feira contra o Arminia Bielefeld.

ℹ️ @SergeGnabry is set for a spell on the sidelines after suffering a thigh strain in last night's FIFA Club World Cup final.



Get well soon, Serge! 💐 pic.twitter.com/MfX0QfRghZ