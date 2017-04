Virtual rebaixado, Darmstadt supera Schalke com gol nos acréscimos

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 29ª rodada da Bundesliga, disputado no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt

Darmstadt e Schalke 04 se enfrentaram neste domingo (16) na partida de fechamento da 29ª rodada da Bundesliga no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, em Darmstadt. Os lírios, praticamente rebaixados a 2.Bundesliga, superaram o Schalke 04 por 2 a 1, com gols de Vrancic e Gondorf, enquanto Coke anotou o gol dos azuis reais.

Mesmo com a vitória, o Darmstadt continua na lanterna da competição, com apenas 18 pontos conquistados – e ao menos conseguiu mais uma semana sem ter seu rebaixamento confirmado. Já os Royal Blues, que enfrentam uma temporada instável, aparecem apenas na 11ª colocação, com 37 pontos.

Na próxima rodada, em uma situação praticamente irreversível, os lírios visitarão o Hamburgo, no sábado (22), enquanto o Schalke 04 receberá o RB Leipzig, no domingo (23). Antes disso, os azuis reais tem confronto complicado com o Ajax pela Europa League, na quinta-feira (20).

Gol no fim decreta vitória importante ao Darmstadt

Com a missão apenas de proporcionar atuações dignas ao seu torcedor nesse final de temporada, o Darmstadt iniciou bem o confronto e logo aos 11’ abriu o placar através de Vrancic, que, sozinho, aproveitou assistência de Heller para fazer 1 a 0. Os visitantes tentaram responder de forma imediata, mas a cabeçada de Kehrer foi salva pelo arqueiro Esser.

Em desvantagem no placar, a equipe comandada por Markus Weinzierl partiu para o ataque em busca do empate, e de tanto pressionar, acabou obtendo êxito, aos 75’, com Coke – primeiro gol do lateral na Bundesliga – após cruzamento de Aogo.

Nenhuma das equipes demonstravam satisfação com o empate, principalmente o Darmstadt, que seria rebaixado com esse resultado, algo que elevou os nervos na partida, gerando um alto número de cartões amarelos no minutos finais. Diante dessa tensão, os lírios antigiram o improvável aos 90+3’ com Gondorf, que aproveitou bola rebatida na área para anotar o tento da vitória do Darmstadt, mantendo a equipe viva por pelo menos mais uma rodada na Bundesliga.