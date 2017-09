Atual bicampeão, Real Madrid recebe APOEL na estreia da UCL

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, disputada entre Real Madrid e APOEL, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Nesta quarta-feira (13) o Real Madrid inicia sua caminhada buscando defender o título da Uefa Champions League. O atual bi-campeão da competição recebe o APOEL no Estádio Santiago Bernabéu, às 15h45, querendo estrear com o pé direito.

Tentando se recuperar do empate com o Levante no último sábado (9) - o segundo consecutivo em seus domínios - a equipe merengue quer começar em uma nova competição conquistando um bom resultado para retomar o caminho das vitórias.

Já a equipe do Chipre iniciou muito bem o campeonato nacional, goleando o Nea Salamis fora de casa por 4 a 1 e encara o Madrid sem nada a perder, tentando surpreender.

Com Ronaldo de volta, Real quer manter o bom retrospecto

Por ter sido expulso na Supercopa da Espanha, Cristiano Ronaldo não jogou as três primeiras rodadas da La Liga e ainda tem mais um jogo pra cumprir suspensão. Mas na UCL o português está livre para jogar. Na última vez que enfrentou os cipriotas, marcou duas vezes.

Zinedine Zidane não tem grandes problemas para armar a equipe, somente Benzema, com uma lesão muscular, não está disponível. “Amanhã vocês [repórteres] verão como jogaremos, devemos ter algo novo na ausência de Benzema. Nunca se sabe”, comentou o treinador.

Equipe merengue se prepara para o confronto contra o APOEL | Foto: Divulgação/Uefa

O francês também falou sobre os últimos resultados de seu time em jogos em que eram favoritos, mas não venceram: “Não estamos preocupados com os empates. Não estamos felizes com eles, mas isto é futebol. O que não podemos mudar é o nosso trabalho. Tentaremos melhorar e vencer”.

Vallejo, Marcos Llorente, Achraf e a grande estrela do momento, Marco Asensio, não foram selecionados para o jogo. Isco deve compor o meio-campo com Bale e Ronaldo formando a dupla de ataque.

Borja Mayoral, que estava emprestado ao Wolfsburg e retornou ao clube nesta janela de transferências, também pode ser surpresa no time titular. Varane, Casemiro e Modric devem voltar depois de serem poupados contra o Levante.

E o camisa 7 português, artilheiro da temporada passada da UCL, pode emendar a sexta edição consecutiva marcando na estreia. Desde 2012/13 o português vai às redes no primeiro jogo da competição continental.

Azarões em 2012 querendo repetir a proeza

De volta à fase de grupos da Champions depois de três temporadas, o APOEL quer voltar a surpreender como fez em 2012, sua melhor participação na competição.

Naquela temporada, o maior vencedor da liga cipriota se classificou em primeiro em um grupo que tinha Zenit, Porto e Shakhtar Donetsk. Nas oitavas de final eliminou o Lyon, marcando história ao chegar nas quartas de final, onde foi eliminado pelos madridistas, perdendo as duas partidas.

O brasileiro Igor de Camargo, atacante do APOEL, falou à imprensa e mostrou bastante confiança para o confronto, apesar de reconhecer que não será nada fácil: “Vai ser uma partida muito difícil. Começamos bem a temporada, o time está confiante, mas começar no Bernabéu não é fácil”.

APOEL faz o reconhecimento do gramado no Estádio Santiago Bernabéu | Foto: Divulgação/Uefa

O comandante do time, Giorgios Donis, acredita no potencial dos seus jogadores para conseguir um resultado melhor do que a já esperada derrota: “No futebol coisas podem acontecer. Estamos enfrentando excelentes jogadores e para conseguir algo precisamos lutar unidos, de forma coletiva”.

Zhivko Milanov, Facundo Bertoglio e George Efrem, lesionados, não estão à disposição de Donis, que revelou que “estará contente se terminar em terceiro e for para a Europa League”. “Somos realistas, têm dois times experientes no nosso grupo e eles são favoritos para ficarem no topo”, completou.

O Madrid venceu as duas partidas disputadas entre as equipes, 3 a 0 no Chipre e 5 a 2 na Espanha, ambas pela UCL 2011-12. Se conseguir ao menos um empate este time entrará para a história do clube.

O elenco chegou à Madrid nesta terça-feira (12), já fez o reconhecimento do gramado do Bernabéu e está pronta para a partida.