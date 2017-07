Formiga renova com o Paris Saint Germain por mais uma temporada

Formiga jogará por mais uma temporada no atual vice-campeão da UWCL (Foto: psg.fr)

Aos 39 anos, a meio campista brasileira Formiga renova seu contrato com o Paris Saint Germain até o final da próxima temporada. Chegando ao clube em janeiro, a jogadora com o maior número de partidas com a seleção brasileira feminina mostrou todo o seu equilíbrio e consistência, ao longo de sua carreira, atuando em16 partidas na segunda parte da temporada 2016-2017, incluindo a final da Copa da França e a final da Uefa Women's Champions League, ambas vencidas pelo grande rival Lyon.

Patrice Lair, treinador do Lyon: Formiga é um modelo para jovens jogadoras.

"Tenho o prazer de estender meu contrato com o Paris Saint-Germain.", disse Formiga depois de assinar seu novo contrato. "Nos últimos seis meses, eu tive uma boa sensação e eu realmente aprecio este grupo pois fizemos uma boa temporada. Para a próxima temporada, desejamos superar as expectativas que tivemos."

"Formiga é um modelo para qualquer jovem futebolista." disse Patrice Lair, treinador da equipe feminina do Paris Saint-Germain. "Ela liderou o time desde a sua chegada, ela me impressionou com sua qualidade técnica e física. Com certeza ela nos ajudará a progredir e será um exemplo para as jogadoras mais jovens."

PSG busca se reforçar para a próxima temporada

O Paris Saint Germain não disputará a temporada 2017/18 da próxima Uefa Women's Champions League, por ter sido terceira colocada na D1 Fèminine e não ter vencido a última Liga dos Campeões Feminina, o que daria uma vaga ao clube no torneio. A equipe já anunciou seis reforços para 2017/18: a goleira chilena Christiane Endler, melhor goleira da última Liga Iberdrola pelo Valencia, a atacante espanhola Jennifer Hermoso, artilheira da última Liga Iberdrola pelo Barcelona, a goleira alemã Charlotte Voll, ex-Hoffenheim, a atacante francesa Kadidiatou Diani, a defensora sueca Emma Berglund, ex-Rosengard e a atacante turca Melike Pekel, que estava no Metz.

Em contrapartida, o time francês perdeu uma de suas principais jogadoras, a atacante brasileira Cristiane,que jogará no Changchun Zhuoyue, mesmo time da zagueira brasileira Rafaelle.