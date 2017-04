Lazio ofusca possível último dérbi de Totti, vence Roma e segue forte por vaga na UEL

Francesco Totti saiu derrotado de seu possível último Derby della Capitale. Com sua aposentadoria ao fim da temporada cada vez mais evidente, o camisa 10 viu sua Roma jogar mal e perder por 3 a 1 para a Lazio, neste domingo (30), no estádio Olímpico, pela 34ª rodada da Serie A. Destaque dos biancocelesti, o atacante Keita marcou duas vezes, e Basta, uma. De Rossi, de pênalti, descontou para os giallorossi.

O triunfo mantém a Lazio na quarta posição, com 67 pontos, a três de distância da Atalanta. A equipe laziale está dentro da zona de classificação à próxima edição da Uefa Europa League. Já a Roma, com 75 pontos na segunda posição, pode ver a líder Juventus comemorar o hexacampeonato já na próxima rodada.

Ambos os times voltarão a jogar no domingo (7) que vem. Pela 35ª rodada da liga italiana, a Lazio receberá a Sampdoria, no Olímpico, às 10h, ao passo que a Roma visitará o Milan, no San Siro, às 15h45.

Pênalti polêmico e gol no fim

Detentora do mando de campo, a Roma se mostrou mais ofensiva que a Lazio no estádio Olímpico. Com menos de dez minutos, Dzeko e Salah testaram a agilidade do goleiro Strakosha. Mas, embora os giallorossi tenham criado duas grandes chances, foi a Lazio quem abriu o placar. Milinkovic-Savic acionou Keita, o atacante levou para a canhota e finalizou no canto esquerdo de Szczesny.

Logo depois do gol, Parolo conduziu pela direita, a defesa romanista não deu combate, e o meio-campista soltou uma bomba, defendida por Strakosha. O lance se repetiu aos 35 minutos, quando o meio-campista da Lazio pegou sobra de bola na intermediária, e o arqueiro da Lazio teve de se esticar todo para espalmar à linha de fundo.

Bem postada na defesa, muito em função do esquema tático 3-5-1-1, a Lazio neutralizava as ações ofensivas da Roma. Porém, aos 45 minutos, o árbitro Daniele Orsato marcou um pênalti inexistente a favor dos romanistas. O zagueiro brasileiro Wallace “chutou o vento”, mas Stootman caiu, fingindo ter sido atingido, e o juiz foi na onda do jogador holandês. Pênalti. De Rossi cobrou, converteu e inflamou os torcedores da Roma antes do intervalo.

Lazio ‘mata’ Roma no contra-ataque e vence dérbi

As equipes reiniciaram o jogo na mesma intensidade que terminaram a primeira etapa. Na primeira descida ao ataque, a Roma quase virou o duelo. Salah fez ótima jogada pela ponta direita, onde driblou dois marcadores, e tocou para Dzeko dentro da área; o atacante pegou de primeira, mas Strakosha realizou uma linda defesa, no reflexo.

Entretanto, a Lazio repetiu o que fez no primeiro tempo – suportou a pressão inicial da Roma e abriu o placar – e desempatou o dérbi. Basta pegou sobra de bola na entrada da área, dominou, chutou de canhota, a redonda desviou em Fazio no meio do caminho e entrou no cantinho.

A Lazio estava melhor no confronto, de modo que dominava o meio-campo, e Keita acelerava o jogo no campo de ataque. Luciano Spalletti, técnico da Roma, tentou mudar esse cenário ao sacar o zagueiro Fazio para colocar em campo o meia Perotti; mas time mandante da partida seguia com dificuldades para encontrar espaços na defesa biancoceleste.

Spalletti reforçou o ataque com Totti, que deverá pendurar as chuteiras ao fim da temporada e, portanto, entraria para disputar seu último Derby della Capitale. De Rossi saiu para a entrada do camisa 10.

Porém, a Lazio se mostrava mais perigosa. Em contragolpe rápido, Biglia esticou à frente para Felipe Anderson, o meia brasileiro ficou cara a cara com Strakosha, mas sua finalizou parou nos pés do goleiro. E, aos 85 minutos, em novo contra-ataque, a Lazio foi fatal. Felipe Anderson tocou para Lulic, o jogador avançou e passou para Keita, que só teve o trabalho de empurrar às redes. Gol que fechou o caixão da Roma e pôs números finais à partida.