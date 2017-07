Após confirmar atacante Defrel, Roma engatilha contratação do lateral Kolarov

Google Plus

Com o brasileiro Emerson Palmieri lesionado, Kolarov deve ser o titular da lateral esquerda (Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Nesta semana, a Roma apresentou o seu reforço para o ataque na temporada. Depois do francês Gonalons, foi a vez do também compatriota Grégoire Defrel, que atuava pelo Sassuolo na temporada 2016/17. O atacante custou € 20 milhões (R$ 73,2 milhões) ao clube romano e assinou contrato até 30 de junho de 2022.

Defrel realizou exames médicos pela Roma nessa quinta-feira (20) e conheceu as instalações na capital. Feliz com a nova oportunidade na carreira, o atleta declarou que mal pode esperar para atuar com a camisa romana.

A um pedido do técnico Eusébio Di Francesco, o atacante de 26 anos é um velho conhecido do treinador, que o comandou por dois anos em sua época de Sassuolo. Além disso, o atleta anotou 12 gols em 29 jogos no campeonato passado.

Defrel é o primeiro reforço da Roma para o ataque nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/AS Roma)

Outro jogador que pode ser o próximo reforço do time da capital é o lateral-esquerdo Aleksandar Kolarov. Sem espaço no Manchester City, o atleta sérvio será negociado, como o técnico Pep Guardiola já adiantou. Segundo o comandante, a Roma deve ser o destino do jogador.

“Eu não gosto de trabalhar com jogadores que não querem ficar no clube. Ele está muito perto da Roma, eu garanto. O próprio atleta me avisou que quer sair. Então, eu desejo a ele tudo de melhor e uma boa sorte”, disse Guardiola.

Com 31 anos, Kolarov está no Manchester City desde 2011, onde atuou por 162 jogos pelo time inglês, sendo o defensor que acertou mais cruzamentos na Premier League de 16/17: aproveitamento de 44.4%.

Caso se concretize a transferência, a imprensa italiana especula que o defensor deve assinar contrato de três anos, custando € 5 milhões de euros aos cofres da agremiação romana.

A Roma vem se reforçando com contratações pontuais nesta janela de transferência. Hector Moreno (zagueiro), Karsdorp (lateral-direito), Lorenzo Pellegrini (meio-campista) Maxime Gonalons (meio-campista) e Cengiz Under (meio-campista) são os reforços que os giallorossi anunciaram até agora.