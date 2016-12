Ibra marca no fim e Manchester United derrota Crystal Palace fora de casa

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada da Premier League, disputada no Selhurst Park.

ÁRBITRO: C. Pawson. Amarelos: Rojo, Kelly, Delaney, Pogba, Rashford.

O Manchester United chegou a mais uma importante vitória nesta quarta-feira (14). Os comandados de José Mourinho foram até Londres enfrentar a equipe do Crystal Palace. Os Red Devils derrotaram os Eagles por 2 a 1, com gol aos 43 minutos da etapa final. Paul Pogba, McArthur e Zlatan Ibrahimovic foram os autores dos tentos da partida, que foi válida pela 16ª rodada da Premier League e disputada no Selhurst Park.

Com o triunfo, o United chega a 27 pontos e continua na sexta colocação, estando a 6 pontos da zona classificatória para a Uefa Champions League. Enquanto o Palace perdeu uma posição, estando agora na 16ª, com 15 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Crystal Palace recebe o líder Chelsea, no sábado, às 10h30 (Brasília). Já o time de Mourinho visita o West Bromwich, também no sábado, mas às 15h30 (Brasília).

United é melhor, pressiona e abre o placar no final

Os Red Devils mostraram-se superiores aos donos da casa nos quarenta e cinco minutos iniciais. A equipe de Mourinho dominou o meio campo e sofreu pouco na defesa, visto que o Crystal Palace não teve nenhuma chance clara de gol e De Gea quase não trabalhou.

Aos 16 minutos da primeira etapa, Pogba, pela esquerda, recebeu a cobrança de lateral, se desvencilhou da marcação e passou para Mata, na linha de fundo, cruzar e a bola chegar até Ander Herrera, que finalizou de bate pronto e bola foi para a fora. Pouco depois, o próprio Herrera lançou Rooney, mas a bola saiu pela linha de fundo antes de o atacante conseguir tocá-la.

Perto dos 20’, Bailly, que jogava como lateral direito, chegou bem a linha de fundo, passou para Rooney, que não conseguiu finalizar direito. Na sequência da partida, Rooney, dentro da área, tentou tocar a bola para Ibrahimovic, no entanto Hennessey chegou antes à bola.

Pogba dominava o meio de campo junto a Herrera e dava bons passes. Em um desses, achou Rooney dentro da área, que girou para finalizar de esquerda e Hennessey realizar grande defesa. Algum tempo depois, o próprio meio-campista francês bateu para boa defesa do arqueiro adversário. Paul recebeu bom lançamento, e dentro da área, finalizou de esquerda de bate pronto.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, o placar enfim foi aberto no Selhurst Park. Mata cobrou falta pela esquerda, a bola chegou até Ibra, que desviou e passou para Pobga, em posição duvidável, colocar no fundo das redes do Crystal Palace.

Palace volta melhor, empata, mas Ibra garante vitória no final

Os donos da casa voltaram à partida com o objetivo de empatarem o placar. E já no primeiro minuto da etapa final, McArthur finalizou perigosamente de fora da área e assustou o goleiro De Gea.

O Manchester tentava controlar o jogo e contava com Bailly pela direita. O zagueiro, que jogava como lateral, foi lançado por Carrick, mas a bola ficou longa e saiu pela linha de fundo. O marfinense acabou sentindo algo e foi substituído pelo italiano Matteo Darmian. Aos 12 minutos, Ibra cobrou falta da intermediária muito mal e bola saiu longe da meta defendida pelo goleiro Hennessey.

Pouco depois, aos 16 minutos, McArthur voltou a aparecer. O meio-campista bateu novamente de fora da área e dessa vez a bola foi em direção ao gol, todavia De Gea fez grande defesa e jogou bola para escanteio. Depois da cobrança de escanteio, o arqueiro espanhol defendeu o cabeceio adversário sem maiores problemas.

O empate dos donos da casa saiu aos 21’. Depois de boa sequência de jogadas ofensivas, os Eagles entraram na área do United e com boa assistência de Delaney, McArthur chutou forte para empatar a partida. Como resposta, Rooney, aos 23’, finalizou de fora e o goleiro adversário fez grande intervenção.

Aos 24’, Mata chegou a desempatar o placar, mas o assistente do árbitro marcou impedimento no lance. A bola foi cruzada da esquerda, Rojo subiu, desviou para o meia, que chutou para o gol. A partir dos trinta minutos, os Red Devils recuperaram o controle do duelo e aos 32’ Rooney cobrou escanteio e Rojo cabeceou perigosamente, à direita da meta do Palace.

O gol da vitória do Manchester United saiu aos 43 minutos. Pogba, autor do primeiro gol, retribuiu a assistência do sueco e deu ótimo passe para Ibra bater de esquerda na saída de Hennessey e garantir os três pontos ao time de José Mourinho.