Manchester City atropela West Ham e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City atropelou o West Ham, nesta sexta-feira (6), no London Stadium, em Londres, valendo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Mesmo desfalcado de alguns jogadores considerados titulares, os Citizens enfiaram 5 a 0 nos Hammers. Os gols foram marcados por Yaya Touré, Nordtveit (contra), David Silva, Agüero e Stones.

Agora, o classificado City espera o sorteio que vai definir os confrontos da quarta rodada da Copa da Inglaterra. O time de Manchester busca sua sexta taça nesta competição.

City “passa o carro” na primeira etapa

Desfalcado de Gündogan, Fernandinho e Fernando, o City teve um início de jogo equilibrado diante do West Ham, mas logo começou a criar chances de gol. David Silva, livre na ponta direita, viu Zabaleta infiltrando na área, e o argentino finalizou em cima do zagueiro.

Mas a primeira chegada efetiva do City ocorreu aos 12 minutos, com David Silva. O camisa 21 recebeu de Clichy e exigiu boa defesa de Adrián. Postado num 4-4-2 em linha sem a bola, o West Ham respondeu à altura: Antonio abriu espaços e soltou uma bomba, que parou nas mãos de Caballero.

As duas equipes faziam um jogo bem parelho, ainda que o City assustasse o West Ham com as investidas do seu perigoso quarteto ofensivo – David Silva, De Bruyne, Sterling e Agüero. Agüero, inclusive, acertou um lindo chute buscando o ângulo esquerdo da meta dos Hammers, mas Adrián evitou o gol.

O tento dos Citizens, contudo, não demoraria a sair. O árbitro Michael Oliver viu falta de Ogbonna em Zabaleta dentro da área, e apontou para a marca da calma. Pênalti. Yaya Touré foi para a bola e não perdoou.

Yaya Touré abriu o placar para o Man City (Foto: Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Após tomar o gol, o West Ham subiu suas linhas de marcação, a fim de pressionar o time de Manchester no campo defensivo. Funcionou, a princípio, uma vez que Antonio quase empatou (Cabellero defendeu) e, na sequência do lance, Feghouli errou uma finalização sem goleiro.

Porém, ao se expor mais ao ataque, o West Ham deixou sua defesa exposta ao envolvente ataque do City. E foi aproveitando o “bate-cabeça” do setor ofensivo dos Hammers que os Citizens anotaram mais dois gols antes do intervalo.

Aos 41 minutos, Sagna recebeu bom passe de Agüero na linha de fundo e cruzou para Sterling; o lateral-direito do West Ham, Nordtveit, tentou cortar a bola, mas acabou mandando para o próprio gol. Dois minutos depois, Sterling deixou David Silva cara a cara com Adrián, e o meia espanhol não desperdiçou.

David Silva deixou sua marca no primeiro tempo (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Ritmo cai no segundo tempo e City assegura classificação

O Manchester City voltou do intervalo com a mesma determinação que encerrou a primeira etapa. Não à toa, os comandados de Pep Guardiola praticamente sacramentaram o confronto logo com cinco minutos de segundo tempo. Sterling escorou para Yaya Touré, o meio-campista marfinense arrematou, e Agüero desviou a bola durante o trajeto até o gol.

Com isso, as duas equipes diminuíram o ritmo do duelo, e os técnicos aproveitaram para poupar alguns jogadores já pensando na próxima rodada da Premier League. Treinador do West Ham, Slaven Bilic, aliás, até tentou diminuir o prejuízo colocando um dos principais jogadores da equipe, Payet, em campo.

No entanto, o City manteve-se melhor e chegou ao quinto gol. Aos 84 minutos, Nolito cobrou escanteio, e Stones cabeceou no canto esquerdo de Adrián. Antes do fim do apito final, Agüero teve a chance de fazer seu segundo gol na partida, mas a finalização do camisa 10 parou nas luvas do arqueiro adversário.