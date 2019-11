Volta Redonda vence Flu de Feira novamente e garante acesso inédito à Série C do Brasileirão

A história foi feita na noite deste sábado (3) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Contando com o apoio de mais de 4.000 torcedores, os donos da casa impuseram seu domínio sobre o Fluminense de Feira de Santana-BA e venceram novamente o clube nordestino, desta vez por 2 a 1.

Assim como no confronto de ida, Dija Baiano voltou a ser protagonista e balançou as redes para o Tricolor de Aço nas duas oportunidades. Com o resultado, o time comandado por Felipe Surian garantiu pela primeira vez em 40 anos de existência o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Paulo Paraíba descontou para os visitantes.

As três outras equipes que subirão à terceirão divisão nacional serão definidas neste domingo (4). CSA-AL e Ituano-SP se enfrentam às 16h no Estádio Rei Pelé - os alagoanos estão em vantagem pois venceram o jogo de ida por 2 a 1; às 18h30, no Estádio Walter Ribeiro, o Itabaiana-PA recebe o São Bento-SP - os paulistas venceram o primeiro por 1 a 0; finalizando o domingo, o Estádio Florestão recebe Atlético-AC e Moto Club-MA às 19h - o primeiro jogo foi 2 a 2.

Dija Baiano aumenta vantagem, mas Paulo Paraíba empata antes do intervalo

Ao contrário do especulado durante toda a semana antecedente ao confronto, o treinador Felipe Surian não optou por utilizar o 3-5-2, priorizando o setor defensivo, mantendo o seu tradicional 4-3-3, com Dija Baiano, Luís Gustavo e David Batista no trio ofensivo.

Contando com o apoio da torcida, o Volta Redonda foi para cima do adversário apesar da grande vantagem obtida no jogo de ida. Logo aos 7', Dija Baiano recebeu livre na grande área e foi derrubado pelo goleiro Jair. O mesmo se responsabilizou pela cobrança de pênalti e bateu no ângulo, sem chances para o arqueiro adversário.

Com a grande vantagem no placar agregado, os donos da casa se retraíram em campo, diminuindo o fator incisivo dos primeiros minutos. Aproveitando-se da posse de bola, o Flu de Feira foi crescendo no jogo e apostando nas bolas aéreas. Aos 38', o zagueiro Paulo Paraíba completou desvio após escanteio para estufar as redes de Mota.

O cronômetro foi se aproximando do intervalo e as equipes diminuiram o ímpeto, levando o resultado igual para segundo tempo. Com o placar momentâneo, o Flu de Feira ainda precisava de dois gols para se classificar.

Bate boca entre torcidas marca intervalo no interior do Raulino

Nas dependências do Raulino de Oliveira, uma grade separava as torcidas do Volta Redonda e do Flu de Feira. Durante o intervalo, os torcedores trocaram provocações, e a Polícia Militar teve de intervir. Felizmente, nada saiu apenas de palavras e não houve confusão e encontros físicos.

Bate boca entre torcedores do Volta Redonda e Flu de Feira no intervalo. PM foi chamada. #SérieDVAVEL #VoltaçoVAVEL pic.twitter.com/HUE8gv0oOM — Pedro Henrique (@pedrohguima_) September 3, 2016

Dija Baiano estufa as redes novamente e garante acesso inédito do Voltaço

Precisando do resultado, o treinador Betinho fez duas alterações ainda no intervalo buscando reverter o placar. Com quatro atacantes, a equipe baiana atacava de forma desorganizada, abrindo enormes espaços para o contra-ataque bem formado e treinador por Felipe Surian.

Numa dessas transições valorizando a velocidade, novamente Dija Baiano teve a oportunidade de aumentar o placar, mas próximo à pequena área, acabou sofrendo com o quique e isolou a bola na finalização. Porém, o atacante não abaixou a cabeça e seis minutos depois balançou as redes adversárias em novo contra-ataque.

David Batista recebeu belo lançamento em profundidade e rolou para Dija. Livre, o atacante teve frieza para empurrar a bola para as redes fazendo a festa da torcida no Raulino de Oliveira. Com o resultado imposto no placar e no agregado, Surian fez alterações aumentando a consistência defensiva, gastando tempo com inteligência.

No decorrer do confronto, o Flu de Feira alugou o campo de ataque do Volta Redonda mas faltava criatividade para igualar o marcador. Os visitantes chegaram à acertar a trave de Mota em duas oportunidades, mas ficou nisso. Placar agregado de 5 a 3 para o Volta Redonda, garantindo de forma inédita em seus 40 anos de existência o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.