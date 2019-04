Jardine cita orientações de Aguirre e demonstra confiança no São Paulo

Sob os olhares de Diego Aguirre, o São Paulo voltou a vencer na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No Estádio do Morumbi, a equipe comandada por André Jardine venceu o Red Bull Brasil de virada, por 3 a 1. Gols anotados por Nininho (contra), Arboleda e Marcos Guilherme; Edmilson descontou para o Toro Loko.

O técnico que esteve a frente do Tricolor interinamente nesta semana exaltou a reação são-paulina na partida: “Foi um dia importante também pelas experiências que fizemos. Em conjunto, pensamos a equipe que jogaria, já com a presença do Aguirre. Usamos Diego Souza e Tréllez juntos que era uma curiosidade que tínhamos. O Diego por trás, como poderia render, e o Nenê pelo lado direito. Corríamos o risco de não dar tão certo, porque era uma equipe mexida. “No segundo tempo, atuamos com uma equipe mais leve, com mais profundidade com o Marcos Guilherme. E tivemos a insistência de perceber o Diego Souza como centroavante, porque ele tem todas as ferramentas para ser um grande centroavante. Jogando com Nenê por trás e a entrada do Lizieiro também somou demais. O time do segundo tempo ficou mais encaixado”, afirmou Jardine.

Jardine será auxiliar de Aguirre no Tricolor

Projetando já uma parceira com o novo técnico uruguaio, André Jardine falou sobre qual São Paulo o ex-comandante do San Lorenzo irá encontrar: “Ele vai encontrar o São Paulo muito motivado, disputando títulos, convencendo a cada jogo, jogando bem e vencendo. Poder conviver com o Aguirre num ambiente profissional vai ser uma experiência fantástica. Poder contribuir para que as ideias dele deem certo vai ser um período que vai eu tenho certeza que vai engrandecer demais a minha carreira. Estou muito feliz para iniciar essa caminhada”, concluiu.

Com Diego Aguirre já no banco de reservas, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (14), quando enfrenta novamente o CRB pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Tricolor venceu os alagoanos por 2 a 0.

Pelo Paulistão, o São Paulo aguarda a definição das datas dos confrontos diante do São Caetano pelas quartas de finais. Vale ressaltar que o clube do Morumbi garantiu a liderança com a vitória neste final de semana, por isso, decide em casa a classificação diante da equipe do ABC.