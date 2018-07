Gilberto sofre torção e é dúvida no Fluminense para clássico com Vasco

Na manhã da última quarta-feira (11), o Fluminense disputou um jogo-treino contra o Bangu, no CT Pedro Antônio. E durante a partida, o lateral direito, Gilberto, sofreu uma torção no tornozelo direito.

O lateral já está em tratamento intensivo junto à fisioterapia para retornar aos treinos o mais rápido possível. E caso não se recupere a tempo para o clássico contra o Cruzmaltino pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor contará com Léo para substituí-lo.

Na partida contra o Atlético-MG, na qual o Fluminense saiu derrotado por 5 a 2, o Gilberto teve que ser substituído após uma pancada no mesmo tornozelo. Antes da substituição e já com dores no local, ele marcou o primeiro gol do Tricolor.

O Fluminense retorna no Brasileirão no dia 19 de julho, contra o Vasco, em São Januário. A partida é válida pela 13ª rodada. O Tricolor precisa voltar a vencer para não se aproximar da zona de rebaixamento.