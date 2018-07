Palmeiras encara Atlético-MG buscando vaga no G-6 do Brasileiro

INCIDENCIAS: Palmeiras - ​Desfalques: Lucas Lima (suspenso), Guerra (cirurgia no pé esquerdo) e Borja (artroscopia no joelho direito) Pendurados: Felipe Melo, Hyoran, Willian, Dudu e Deyverson Atlético-MG - Desfalques: Edinho (machucado), Adilson (machucado) e Gustavo Blanco (machucado) Pendurados: Elias, Luan e Ricardo Oliveira

O duelo entre o Verdão e o Galo neste domingo (22), às 16h00, coloca frente a frente dois times que tropeçaram na ultima rodada. O Palmeiras empatou o clássico contra o Santos no Pacaembu (somente com torcedores Santistas) pelo placar de 1 a 1.

Já o Atlético-MG perdeu na Arena do Grêmio para o Tricolor Gaúcho pelo placar de 2 a 0. Os dois se enfrentam em busca de recuperação. Mas o Palestra está de olho na vitoria e no G-4.

O último encontro entre o Alviverde Paulista e o Alvinegro Mineiro aconteceu em setembro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Naquele embate, Deyverson abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, colocando o Verdão na frente. Ainda na etapa inicial, entretanto, Fábio Santos, de pênalti, deixou tudo igual. Placar final da partida: 1 a 1.

Verdão treina forte nos últimos dias antes do confronto

O Palmeiras venceu o Audax-SP por 4 a 0 nesta sexta-feira (20), em jogo-treino na Academia de Futebol. O técnico Roger Machado mandou a campo os jogadores que não atuaram 90 minutos no empate por 1 a 1 contra o Santos, na última quinta (19), e também vários reservas e garotos da base. Deyverson fez dois gols, enquanto Artur e Vitinho completaram o placar.

Já no sábado (21) o Verdão encerrou no Allianz Parque, a preparação para o duelo com o Atlético-MG. Roger realizou alguns ajustes táticas e na sequência comandou uma atividade recreativa.

Apenas três dias após empatar com o Peixe. O Palmeiras se prepara para encarar o rival mineiro, em partida que marcará o reencontro da torcida palestrina com a equipe, já que o clássico diante do time do litoral paulista foi disputado com torcida única, no estádio do Pacaembu, depois de mais de um mês de pausa da competição devido à disputa da Copa do Mundo.

As principais novidades da equipe são os retornos do goleiro Jailson, do zagueiro Luan, do meio-campista Moisés e do atacante Dudu, que cumpriram suspensão na última rodada e estão novamente à disposição do técnico Roger Machado.

Thiago Larghi diz que Galo joga para vencer

Em busca da vitória para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Palmeiras às 16h deste domingo, no Allianz Parque.

O Galo está em terceiro lugar na tabela de classificação, com 23 pontos, e jogará para conquistar os três pontos, como garante o técnico Thiago Larghi.

“A gente sabe que precisa tomar cuidados com o Palmeiras, que é uma equipe forte, mas a gente tem um futebol ofensivo e vamos tentar jogar para vencer essa partida. Acima de tudo, impor o nosso jogo, jogar com personalidade e com a nossa característica”, afirma o treinador.

“Esperamos estar com o time já mais organizado, um pouco mais entrosado, para que a gente faça uma boa partida. O grupo vem trabalhando forte, a gente sabe do nosso potencial e o quanto a gente quer vencer, então, é foco no trabalho para conseguir os resultados que a gente pretende”, acrescenta o comandante da equipe alvinegra.

No final da manhã deste sábado, o grupo atleticano treinou no CT do São Paulo, encerrando a preparação para o confronto deste domingo.