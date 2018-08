Grêmio e Flamengo iniciam maratona de agosto disputando vaga nas semis da Copa do Brasil

Grêmio e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (1º) para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h45, na Arena do Grêmio.

Essa será a primeira partida de três confrontos em sequência das equipes. Já no próximo sábado, elas se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, também na Arena. O terceiro jogo é o de volta da Copa do Brasil, no dia 15 de agosto, no Rio de Janeiro.

No histórico do confronto, foram 104 confrontos. O retrospecto gremista é melhor, com 38 vitórias. Já o Rubro-Negro venceu 31 vezes. E em 35 oportunidades o jogo terminou empatado.

Grêmio com força máxima

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No Tricolor, será a primeira partida de nove que a equipe vai disputar no mês de agosto. Léo Moura, Bruno Cortez e Everton eram dúvidas. Os laterais tinham problemas musculares e o atacante estava com conjuntivite. Mas já na segunda-feira foram liberados pelo departamento médico e devem atuar diante do clube carioca.

Com força máxima à disposição, Renato Portaluppi comandou uma atividade na tarde desta terça-feira (31), no CT Luiz Carvalho. A atividade foi de portões fechados. Antes de começar os trabalhos, o técnico apresentou à equipe um vídeo com informações do adversário e estratégias para a partida.

A principal dúvida na equipe fica no ataque. Jael e André disputam a vaga.

Flamengo tem novidade

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo chegou à Porto Alegre nesta terça-feira e treinou em Viamão. Há possibilidade de estreante em campo pela equipe. Vitinho, recém contratado pelo Rubro-Negro, já está entre os relacionados para o jogo.

A principal baixa fica por conta do peruano Paolo Guerreiro. O atleta está se recuperando de um edema na coxa. A expectativa é de que ele esteja disponível para atuar no jogo de sábado. Para ocupar a vaga, o técnico Mauricio Barbieri tem à disposição o colombiano Uribe e Henrique Dourado.