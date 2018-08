AO VIVO: acompanhe a apresentação de Felipão no Palmeiras

E o que se espera de Felipão no Palmeiras? Um time mais aguerrido? Uma disposição tática mais organizada? Luta e garra? É isso que nos conta o texto: Ordem na casa? O que esperar de Felipão no Palmeiras

A sua segunda passagem já não foi mais tão estrelada como a primeira. Com o principal destaque ficando por conta do meia chileno Vadívia, Felipão conquistou apenas um título. A Copa do Brasil.

Do céu ao inferno: a segunda passagem de Felipão no Palmeiras

Em sua primeira passagem, Felipão comandou um elenco estrelado, com Paulo Nunes, Alex, Marcos, entre outros jogadores de nível de Seleção Brasileira,

Recordar é viver: a primeira passagem de Felipão no Palmeiras

Felipão soma duas passagens pelo clube, com 409 jogos, 193 vitórias, 111 empates e 103 derrotas. O técnico também conquistou 6 títulos: Duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), um Torneio Rio-São Paulo (2000), um Copa dos Campeões (2000) e uma Taça Libertadores da América (1999).

Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra América Mineiro, fora de casa, o Palmeiras já terá Felipão à beira do gramado. O jogo será no Estádio Independência, às 16h, no próximo domingo (05).

Dança das cadeiras alviverde: Felipão será o quinto técnico da era Galiotte

Após isso, o Palmeiras viajou até a Bahia para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os times não conseguiram alterar o placar e o jogo ficou 0 a 0

Sob o comando de Wesley, técnico do sub-20, o Palmeiras enfrentou o Paraná pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, onde o time saiu com a vitória por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique (2x) e Lucas Lima. Isso deixou o alviverde com 26 pontos e na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Análise: Como Felipão pode reconquistar o futebol brasileiro após 7 a 1 e passagem na China?

Paulo Turra e Carlos Pracidelli chegaram ao Palmeiras no dia 27 de Julho, para já observar os treinos do time, que ficaram por conta de Wesley Carvalho.

Luiz Felipe Scolari foi anunciado como novo técnico do Palmeiras no dia 26 de Julho, após a demissão de Roger Machado, que perdeu por 1 a 0 para o Fluminense. Apesar disso, o técnico só chega no dia 03 de Agosto, quando será apresentado.

Bom dia pra você que acompanha a VAVEL Brasil! O novo técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari será apresentado às 15h na Acadêmia de Futebol e você acompanha tudo aqui na VAVEL!