Sornoza sonha com Libertadores e pede inteligência ao Fluminense para sequência em casa

Com duas vitórias seguidas fora de casa sobre o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, e Chapecoense, Sornoza falou do desafio da próxima partida do Fluminense, que enfrenta o Grêmio.

"O jogo que vem pela frente vai ser muito difícil. O Grêmio é um time muito qualificado. Temos que ser inteligentes para jogar esse jogo. Três pontos em casa serão muito importantes para nós. Depois temos Sul-Americana novamente e depois retomamos o Brasileirão. É uma sequência de jogos difíceis e temos que ser inteligentes para jogá-los"

O Tricolor das laranjeiras quebrou dois tabus nas duas últimas partidas. Teve sua primeira vitória no estádio da LDU, em Quito, e também sua primeira vitória na Arena Condá, diante da Chapecoense. Dois anos sem vencer o Grêmio, o Fluminense terá outro desafio na próxima partida. Sornoza falou sobre.

"Sim. Antes da partida contra a Chapecoense o professor nos contou que nunca havíamos ganhado lá. E entramos com essa mentalidade que havíamos ido a Quito, feito um grande trabalho, estávamos uma semana longe da família e tínhamos que dar esse passo importante. Fizemos um bom trabalho no 1° tempo e pudemos fazer os dois gols que nos deixaram mais tranquilo. No 2° tempo, a equipe caiu um pouco, talvez pelo cansaço da viagem, mas ganhamos. E agora vamos pensar nessa partida que é importante para nós. Esperamos ganhar esses três pontos em casa"

O técnico Marcelo Oliveira, pela segunda vez seguida, utilizou a formação com três zagueiros contra a Chapecoense. Formação que dá mais liberdade para os laterais apoiarem no ataque. Sornoza falou como o elenco está se adaptando a essa formação.

"Com três zagueiros temos tomado menos gols e temos aproveitados alguns espaços da equipe rival. Sabemos que não temos jogado muito com três zagueiros, mas estamos aproveitando da melhor maneira"

Em crise financeira, o Fluminense quitou recentemente suas pendências de julho com funcionários e jogadores. Contudo, ainda restam direitos de imagens e salário de agosto a serem pagos. O camisa 10 falou sobre o pagamento, e de que forma isso interfere dentro de campo.

"Ajuda a todos, em algumas coisas que temos pendentes... Mas em algumas partidas esquecemos isso, porque nos estava atrapalhando um pouco. Fomos profissionais, saímos muito contentes com o trabalho que estamos fazendo e esperamos seguir assim, no caminho que o professor quer, e fazendo um bom trabalho, que é o mais importante"

Sornoza também falou sobre a Sul-Americana e a chance de buscar uma vaga na libertadores. O tricolor ocupa, atualmente, a 9º posição do Campeonato Brasileiro.

"Sonhamos em jogar a Libertadores, sonhamos em ganhar a Sul-Americana. Temos que seguir trabalhando muito forte. Temos partidas em casa que serão fundamentais para sonhar com a Libertadores. Temos que ser inteligentes, estar à altura nas partidas para alcançar este objetivo"

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (27) a parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo diante o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana. O meia falou sobre a importância de ter a casa cheia.

"É importante ter um Maracanã lotado, uma torcida que nos apoie. Conseguimos um bom resultado em Quito, não foi fácil, na altitude não é fácil jogar. Esperamos em casa, com nossa torcida, façamos um bom trabalho também e consigamos a vaga"

O Tricolor entra em campo no próximo sábado, enfrentando o Grêmio, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro.