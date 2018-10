Náutico escala jogador irregular e é eliminado do Campeonato Pernambucano Sub-20

Apesar de ter a melhor campanha no Campeonato Pernambucano Sub-20, o Náutico deve ficar de fora da disputa das semifinais da competição. O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco julgou uma escalação irregular do Alvirrubro, e tirou seis pontos da equipe, o que acaba tirando o Timbu dos mata-matas.

Na partida contra o América-PE, em 15 de setembro, Richard foi escalado de forma irregular. O zagueiro tinha levado o terceiro cartão amarelo, mas não cumpriu a suspensão automática.

O Náutico deve recorrer, pois acredita que a punição é de apenas três pontos. Mas, de acordo com o diretor de competições da Federação Pernambucana de Futebol, Murilo Falcão, por determinação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a perda é mesmo de seis pontos.

"O artigo 214 do CBJD fala que a perda é dos pontos que o Tribunal determinar, mais os pontos da partida. O TJD puniu o Náutico com três pontos. O Náutico está fazendo o entendimento beneficiando o lado dele", afirmou.

Diógenes Braga, Vice-presidente de futebol do Náutico, se mostrou surpreso com a decisão, e manteve o discurso de que o clube irá recorrer.

"Fomos para o julgamento e fomos punidos com a perda de três pontos. Acatamos a pena e fomos para a última rodada. Hoje a FPF divulgou em seu site como o América-PE classificado. Fizemos contato e eles entendem que fora o julgamento, teria que tirar também os pontos do jogo. O nosso entendimento é que não e o texto é bem claro. Fala em três pontos, independentemente do resultado do jogo. Passamos para o nosso jurídico e vamos recorrer. Em nenhum momento fomos notificados sobre seis pontos. Fomos ao julgamento sabendo que podíamos perder de zero a seis pontos e perdemos três", disse.

As semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20 estão marcadas para esta quarta-feira (17). O Sport enfrenta o Porto, enquanto o Santa Cruz pega o América-PE. O Náutico tinha a melhor campanha e enfrentaria o rival Rubro-negro na semifinal.