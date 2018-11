Luciano comemora vitória e classificação para a próxima fase: “O Fluminense é garra”

Nesta quarta-feira (31), o Fluminense venceu o Nacional (URU) por 1 a 0, pela Sul-Americana. Com a vitória, o Tricolor avançou para a fase semifinal da competição. Luciano, autor do único gol da partida, exaltou a equipe e agradeceu o apoio dos familiares e da torcida.

“O Fluminense é isso, é garra, foi o que a gente mostrou hoje. Eles quase não tiveram oportunidades jogando em casa. Tem que agradecer a Deus primeiramente e à nossa família, que nos mandou vídeo e nos apoiou em todos os momentos. E a torcida, que compareceu hoje. Agora é descansar, porque sábado tem clássico e depois vamos pensar na semifinal” afirmou o atacante.

O atacante também falou sobre a reclamação dos uruguaios sobre sua comemoração após o gol. Segundo Luciano, não houve provocação.

“Eles são sempre assim. Fiz o gol, fui comemorar, até virei para o outro lado, e eles foram em cima falando que eu estava comemorando na frente da torcida deles. Eu deixo isso de lado, o que vale é o gol, a comemoração e classificação”.

Júlio César também comemorou a classificação e a boa atuação da equipe. Ele destacou que seria difícil jogar no Uruguai, já que o Nacional não perdia em casa há bastante tempo.

“Envolvemos a equipe deles, tivemos mais posse. No segundo tempo, a gente pressionou na hora certa, fez o gol e depois administrou. É uma competição que você tem que saber jogar. A equipe hoje demonstrou que está crescendo e adquirindo maturidade” disse o goleiro.

No próximo sábado (03), o Fluminense recebe o Vasco, no Maracanã, às 17h. O clássico é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda busca uma vaga no G-6, enquanto o Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento.