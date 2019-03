Pela manutenção da liderança, São Paulo enfrenta a Ferroviária em busca da melhor sequência do ano

10ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA 2019. PARTIDA A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DO PACAEMBU, EM SÃO PAULO.

O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Paulista neste sábado (9), às 21h, para enfrentar a Ferroviária de Araraquara em jogo válido pela 10ª rodada do torneio. A partida acontecerá no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, já que as chuvas do início da semana danificaram o Estádio do Morumbi e a sede social do clube.

O São Paulo reencontra a Ferroviária após mais de um ano do último confronto. O placar foi 0 a 0, resultado que, caso se repita na partida de sábado (9), dará ao São Paulo a maior sequência do ano com três partidas sem perder.

No dia 24 de fevereiro, empate com o Red Bull Brasil em 0 a 0. No último domingo (3), vitória para cima do Bragantino fora de casa, 2 a 0, resultado que não acontecia há cinco jogos. Portanto não apenas a manutenção da liderança do grupo D do Paulistão está em jogo, também a demonstração de que a equipe pode ter uma primeira boa sequência de jogos no ano.

Vágner Mancini preparou a equipe durante a semana na parte defensiva e também falou a respeito próximo adversário.

“Também aproveitamos para trabalhar a parte defensiva e, assim, estabelecer uma segurança na equipe independentemente do esquema tático: com dois ou três zagueiros... A Ferroviária tem um time bem armado, que joga e coloca a bola no chão, diferentemente do que enfrentamos em Bragança Paulista no último domingo. E talvez tenhamos uma dificuldade diferente, mas o São Paulo está bem preparado para encarar esta partida”, concluiu Mancini.

Longe de casa mais uma vez

Novamente o Tricolor não atuará "em casa", desta vez devido às fortes chuvas que caíram na região entre sábado (2) e domingo (3). As piscinas da sede social do clube foram totalmente invadidas pela lama carregada pela água, assim como os vestiários também foram inundados. A sede do clube ficará fechada por 30 dias.

Mesmo com esta situação está difícil ver o time atuar no Morumbi, afinal apenas dois jogos foram realizados por lá este ano. O primeiro aconteceu no segundo jogo da Copa Libertadores da América, no dia 13 de fevereiro, quando o Talleres Córdoba empatou sem gols com o São Paulo e eliminou a equipe brasileira da competição, após vitória por 2 a 0 na Argentina. A segunda partida aconteceu no dia 24 do mesmo mês, quando mais um empate sem balançar as redes foi presenciado pelos torcedores.

As obras no estádio para a Copa América deste ano, a ser realizada no Brasil, também pode afetar algumas partidas no futuro, portanto o torcedor precisa se acostumar a torcer longe de casa, mesmo que o retrospecto no Pacaembu este ano não seja o melhor. Em 2019 a equipe jogou quatro partidas no estádio, três como mandante. Foram duas vitórias (sobre Mirassol e São Bento) e duas derrotas (contra Santos e Guarani).

Ferroviária tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos

A equipe da cidade de Araraquara, interior paulista, está em bom momento no Campeonato Paulista. Ocupa a segunda colocação no Grupo C, com 13 pontos, apenas um atrás do Corinthians, líder do grupo. Se vencer o São Paulo pode chegar abrir cinco pontos do terceiro colocado, o que abriria uma grande vantagem na classificação para a próxima fase do torneio.

Os últimos jogos são resultados da boa campanha do time que perdeu apenas um duelo dos últimos oito, para o Red Bull Brasil por 2 a 1. Nos outros embates foram três vitórias (Botafogo-SP, Ituano e Oeste) e quatro empates (contra Ponte Preta, São Bento, Palmeiras e Guarani).

Vinícius Munhoz, técnico da Locomotiva destacou o setor de criação da equipe em entrevista ao clube nesta sexta-feira (8)

“A gente vem trabalhando bastante para qualificar ainda mais nossa dinâmica de jogo e melhorar no ultimo terço do campo, que tem sido o nosso foco nessas últimas semanas. A Ferroviária está entre as equipes que mais criam no campeonato e, diante desse volume de jogo, é óbvio que temos que trabalhar para termos um melhor aproveitamento”, explicou.

Equipes prováveis

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins; Igor Vinícius, Luan, Hernanes e Léo; Antony, Helinho e Pablo.

Técnico: Vagner Mancini.

Ferroviária: Tadeu, Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Arthur; Anderson Uchoa, Tony e Léo Artur; Lúcio Flávio, Diego Gonçalves e Felipe Ferreira.

Técnico: Vinícius Munhoz.

O árbitro da partida é Lucas Canetto Bellote, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa.