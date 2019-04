Chapecoense vence Corinthians e sai na frente na Copa do Brasil

Com a cabeça na final do Campeonato Paulista, o Corinthians optou por mandar o time reserva a campo para enfrentar a Chapecoense na última quarta-feira (17) . A estratégia não funcionou como esperado e o alvinegro voltou de Santa Catarina derrotado por 1 a 0, com gol do atacante Aylon. A Chape agora joga pelo empate na partida de volta para garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Em jogo pouco movimentado, a primeira chance veio somente aos 17' da primeira etapa, quando o atacante Everaldo cabeceou forte para boa defesa de Walter. Um dos destaques em campo, Everaldo mais uma vez teve uma boa chance aos 32' em cobrança de falta ensaiada, outra vez defendida pelo arqueiro corintiano.

De tanto insistir, a Chape conseguiu abrir o placar aos 33' com o atacante Aylon. O artilheiro do verdão aproveitou o chute desviado do meia Gustavo Campanharo e desviou sem chances para o goleiro do Timão. Após o gol, a Chapecoense apenas administrou o placar da primeira etapa e se aproveitou da falta de criatividade do ataque alvinegro.

O atacante Aylon foi o autor do gol da vitória da Chapecoense no confronto contra o Corinthians. (Foto: Márcio Cunha / ACF / Reprodução)



Na segunda etapa, o técnico Fabio Carille ousou e voltou com duas alterações: Ralf e Clayson nas vagas de Jadson e Ramiro respectivamente. Todavia, as mudanças não surtiram efeito e o Corinthians seguiu com dificuldades na criação de jogadas. Logo aos 2' a Chapecoense voltou a assustar em belo chute do meia Gustavo Campanharo, que explodiu no travessão do goleiro Walter. O Timão acordou na partida e respondeu aos 11', quando Sornoza soltou a bomba de fora da área e a bola desviou no zagueiro Gum, exigindo grande defesa do goleiro Walter.

Já aos 25' o alvinegro chegou em lance de bola parada, quando após escanteio batido por Sornoza, Vagner Love aproveitou a falha do goleiro adversário e quase marcou. Na sequencia da partida, o goleiro Vagner se lesionou e deu lugar ao reserva Tiepo, que teve pouco trabalho no decorrer do confronto, onde a Chapecoense administrou a partida e garantiu uma boa vantagem para o confronto de volta.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (24), na Arena Corinthians, às 21h30.