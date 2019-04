Após vitória, Renato Portaluppi demonstra confiança no Grêmio: "Difícil a ser batido"

Libertad e Grêmio se enfrentaram pela quinta rodada da Copa Libertadores, pelo Grupo H. Jogando no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, o Tricolor venceu por 2 a 0, com dois gols de Everton, e manteve viva sua chance de classificação paras as oitavas de final da competição.

Após a partida, Renato Portaluppi exaltou sua confiança na equipe e destacou a importância da vitória.

“Acima de tudo, é a confiança que eu sempre tive no meu grupo. Alguns dias atrás, tanto o presidente, quanto eu, depois de uma derrota, nós dizemos que o Grêmio se classificaria. Ainda não estamos classificados, mas o mais importante é que chegaremos na última rodada dependendo de nós mesmos e jogando dentro de casa”, disse Portaluppi.

O treinador também reconheceu que o Grêmio estava devendo na Copa Libertadores, mas afirmou que a equipe se comportou de maneira diferente das partidas que saíram derrotados na competição.

“Sabemos que estamos devendo na Libertadores, tivemos dois jogos, tanto em casa, contra o Libertad, quanto fora, contra a Universidad Católica, que não jogamos bem e pagamos pelos nossos próprios erros. Hoje não, hoje o Grêmio foi uma equipe que buscou a vitória. Quando jogamos dessa forma me garanto, porque confio nesse grupo”, ressaltou o técnico.

Maicon, o capitão da equipe, foi substituído logo no intervalo. O técnico explicou o motivo da substituição e exaltou Michel, jogador que entrou no lugar do volante.

“Maicon estava sentindo uma dor na perna e falou que estava com dificuldade de correr, então o tirei no intervalo. Coloquei Michel, que cresce muito nessas horas. Essa é a confiança no meu grupo, que toda vez que entra em campo, joga e compete. É um time difícil a ser batido”, explicou.

Para finalizar, Portaluppi disse que, ainda nesta semana, começará a pressão do Campeonato Brasileiro, já que a equipe estreia no próximo domingo (28), contra o Santos, porém ressalta a importância da partida contra a Universidad Católica, pela última rodada do Grupo H, na Copa Libertadores.

“A partir dessa semana começa a pressão do Campeonato Brasileiro, mas, sabendo que no próximo dia 8 de maio, teremos mais uma decisão, desta vez dentro de casa. Com a arena lotada, teremos condições de classificação. Todo respeito a Universidad Católica, mas o Grêmio, dentro de casa, é muito forte”, finalizou.

Com a vitória, o Tricolor chegou a sete pontos e assume provisoriamente a segunda colocação da chave.