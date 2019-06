Confiança aproveita bola aérea e vence o Botafogo-PB no Batistão

Com três gols de cabeça, o Confiança venceu o Botafogo-PB, na tarde deste domingo (2), no estádio Batistão, em Aracaju, em jogo válido pela sexta rodada da Série C. Vinícius Simon, Marcelinho e Anderson construíram a vitória da equipe Proletária sobre o Belo.

O resultado deixa o time sergipano na 6ª posição com oito pontos, um a menos que o Santa Cruz, que abre o G-4 do Grupo A. O próximo desafio do Confiança será no domingo (9), às 18h, no estádio do Arruda, contra a Cobra Coral.

Enquanto isso, o Botafogo-PB cai para a 3ª colocação, mas permanece na zona de classificação para a próxima fase. Também no domingo, às 17h, o Belo recebe o Globo-RN, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Equilíbrio estático

A partida começou equilibrada. Confiança e Botafogo-PB buscavam chegar ao ataque, mas não conseguiram converter a vontade em oportunidades claras de gols. Assim, os goleiros não tiveram trabalho no momentos iniciais de jogo.

Na única boa chance da equipe da casa, Radar tocou para Thallysson, mas, na hora do chute, o volante foi travado por Fred. O Botafogo-PB respondeu com Nando, que aproveitou o cruzamento de Neílson e tentou finalizar de primeira, mas Jean defendeu. Na sobra, Felipe Alves acertou a trave e quase abriu o placar para o Belo.

Antes do apito final da primeira etapa, Clayton fez uma linda jogada individual, invadiu a área e bateu, mas Jean apareceu novamente para salvar o Confiança. Em seguida, Nando recebeu do camisa 7, dominou e mandou por cima, desperdiçando a chance de colocar o Belo em vantagem.

Vitória pelo alto

O Confiança voltou melhor e começou a construir o resultado de forma rápida. Aos 5 minutos, após um cruzamento na área, Vinícius Simon apareceu, subiu mais que a defesa do Botafogo-PB e testou firme para abrir o placar a favor do time da casa.

Pouco tempo depois, o Proletário ampliou a vantagem. Novamente em jogada aérea, Marcelinho aproveitou a falha do sistema defensivo do time paraibano e cabeceou bem, sem chances de defesa para o goleiro Saulo.

Fechando a conta, em mais um cruzamento, Anderson marcou o terceiro gol. O zagueiro aproveitou a bola alçada pelo lateral-direito Thiago Ennes e consolidou a vitória do Confiança sobre o Alvinegro da Estrela Vermelha.