Com gol de pênalti, Internacional vence São Paulo em casa

O São Paulo visitou o Internacional pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (07) às 19h (horário de Brasília).

O clube gaúcho recebeu o visitante com time misto, considerando o foco para a final da Copa do Brasil. Entretanto, o tricolor paulista também contava com desfalques importantes, como Daniel Alves, convocado por Tite para amistoso contra a Colômbia (06), Hernanes, Pablo, Pato também se recuperando de uma lesão, Antony, Walce, convocados para a seleção olímpica.

O gol que garantiu a vitória do colorado foi marcado por Rafael Sobis de penalti, aos 31 do segundo tempo, em lance revisado pelo VAR, após toque de mão do volante Hudson na área.

Cuca ainda estreou dois jogadores da base pelo profissional no Beira Rio, Fabinho e Gabriel Sara, buscando reação do elenco em campo. No entanto, as melhores oportunidades do tricolor vieram em jogadas pelo lado esquerdo, com Reinaldo, Liziero e Everton.

Apesar do gol, as atuações foram equilibradas: pouco inspiradas. O campo molhado pós chuva pode ter sido responsável pelos inúmeros erros de passe e pelos escorregões recorrentes ao longo da primeira etapa e também da segunda.

Nas estatísticas, é possível notar a maioria da posse de bola do São Paulo com 53% contra 47% do adversário. As finalizações também foram acirradas: 13 x 10, da equipe gaúcha.

O resultado, não satisfatório para a equipe paulista que briga pelo topo da tabela, coloca o Inter na disputa por posição no G6.

O próximo desafio do São Paulo é o CSA, em casa, às 19h no próximo domingo. Já o Inter, encara o Athletico Paranaense para o jogo de ida pela Copa do Brasil ainda na quarta. No Brasileirão, o próximo duelo da equipe gaúcha é contra o Atlético-MG, fora de casa, às 11h.