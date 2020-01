O que esperar do Palmeiras no Paulistão 2020

Vai começar o estadual mais disputado do país! O Campeonato Paulista, por conta de ter quatro grandes clubes do Brasil, o Bragantino - que está na primeira divisão do Brasileirão - e alguns outros clubes do interior que possuem sua força, credenciam o Paulistão a ser um dos estaduais mais difíceis de se ganhar.

E o Palmeiras, um dos grandes clubes do Brasil, não vê a cor do troféu há 12 anos. Sua última vez como campeão foi em 2008, vencendo a Ponte Preta na final. Após isso, foram duas finais de Paulistão para o alviverde da Barra Funda: 2015 e 2018. A primeira o Palmeiras foi derrotado pelo Santos e na segunda, pelo Corinthians.

E como vêm o Palmeiras para mais esse paulistão?

Elenco

Com a contratação de Anderson Barros para o lugar de Alexandre Mattos, o alviverde se mostrou mais cauteloso no mercado, apostando na base e deixando alguns jogadores que não seriam utilizados saírem. Deyverson, Artur, Antônio Carlos e Thiago Santos são alguns nomes que saíram do elenco alviverde. Ainda não foram contratados jogadores, mas as novidades vêm das categorias de base.

Mais precisamente são 10 jogadores da base que serão utilizados, entre voltas de empréstimo, já estarem no elenco e serem promovidos: Vinicius, Pedrão, Lucas Esteves, Victor Luís, Alan, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Ivan Angulo e Wesley são os nomes.

Alguns jogadores ainda estão sem suas saídas sacramentadas, como Victor Luís, Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa, e não devem ficar para a temporada de 2020. Alguns jogadores podem chegar. O nome mais recente é do atacante do Athletico Paranaense, Rony, que é veiculado como um possível reforço do clube, assim como o lateral esquerdo Dodô.

Última campanha

No Campeonato Paulista de 2019, o Palmeiras chegou até a semifinal. Contra o São Paulo, o alviverde empatou os dois jogos (um no Morumbi e um no Allianz Parque) em 0 a 0. Nos pênaltis, o tricolor venceu o alviverde e foi até a final do Campeonato, mas lá foi derrotado pelo Corinthians.

Campeão em 2008

Como dito acima, o Palmeiras está há 12 anos sem vencer o Paulistão. A última campanha vitoriosa foi em 2008, quando com Vanderlei Luxemburgo – atual técnico palmeirense – o alviverde eliminou o São Paulo na semifinal e goleou a Ponte Preta na grande final. 5 a 0 foi o placar daquele dia, com show de Valdívia no antigo Palestra Itália. Agora o Palmeiras busca vencer mais uma vez o Paulistão.

O grupo

O alviverde paulista está no grupo B do Campeonato. Ele se junta a Botafogo-SP, Novorizontino e Santo André. Esses quatro clubes brigam por duas vagas nas quartas de final do Paulistão, onde os dois classificados se enfrentarão em partida única. Os times do grupo B não se enfrentam durante a fase de grupos, apenas enfrentam times dos outros grupos.

Os dois destaques do grupo são Botafogo e Novorizontino. Ambos sempre dão trabalho para os grandes clubes do campeonato e são os favoritos a disputarem a vaga junto com o Palmeiras, grande favorito ao título.

Opinião: como lidar com o favoritismo?

Após seu “renascimento” em 2015, o Palmeiras conquistou três títulos: uma Copa do Brasil e dois Brasileirões, mas em todas as competições que disputou desde então, foi considerado favorito e isso tem se tornado um empecilho para o clube paulista.

Todos os clubes grandes em algum momento de sua história foram favoritos e um dia voltarão a ser, é algo natural na existência dessas instituições. Como lidar com isso passa por um trabalho psicológico com os jogadores, onde entra a função do técnico, de segurar a pressão e conseguir liderar seu elenco à vitória. Luxemburgo é considerado um dos melhores nesse quesito.

Além do conhecimento “do campo” Luxemburgo sempre foi um técnico com capacidade para lidar com a pressão e blindar seus jogadores para eles darem o melhor em campo. Apesar de Luxemburgo não ter emplacado um grande trabalho há muito tempo, essa junção com a necessidade do Palmeiras por alguém como ele, pode render frutos.