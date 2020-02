Em duelo de líderes, Fluminense e Boavista se enfrentam no Maracanã

Com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo B, o Fluminense recebe neste sábado (01), no Maracanã, o Boavista pela quinta rodada da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca.



Muito próximo da classificação, a equipe das Laranjeiras deve fazer um rodízio na equipe que vem garantindo bons resultados nesse início de competição. Já o time de Saquarema, que também é líder do seu grupo, tenta surpreender o adversário para garantir a classificação para as semifinais da Taça Guanabara.



Na última quarta-feira, Nenê marcou um golaço de calcanhar e garantiu a vitória tricolor sobre o Flamengo no Maracanã. Um dia antes, o Boavista despachou o Madureira com uma bela vitória por 3 a 1.

Odair promove cinco mudanças no time

O técnico Odair Hellmann vai manter o rodízio no time para esta partida. As novidades deverão ser o lateral Orinho, o zagueiro Matheus Ferraz, o volante Yuri, o atacante Felippe Cardoso e o meia Gabriel Capixaba. Eles entram respectivamente nas vagas de Egídio, Luccas Claro, Henrique, Matheus Alessandro e Nenê.



Nenê que é o artilheiro do time na competição com três gols. Ele marcou em todas as partidas que disputou, já que o experiente meia foi poupado na goleada contra o Bangu. Neste sábado, ele será novamente poupado, mas Hellmann confia nos jogadores que entrarão em campo.



Gabriel Capixaba será a grande novidade. É o primeiro teste como titular do meio-campista que na partida contra o Bangu entrou aos 42 minutos do segundo tempo e marcou um gol em seu primeiro toque na bola.



O Fluminense deve entrar em campo com: Muriel, Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Orinho; Yuri, Hudson e Gabriel Capixaba; Yago, Miguel e Felippe Cardoso.



As atenções do Fluminense também estão voltadas para o duelo da próxima terça-feira. Estreia na Copa Sul-americana contra o Union La Calera do Chile no Maracanã.

Em busca da classificação



Com sete pontos conquistados, O Boavista lidera o grupo A da competição com o mesmo número de pontos do Flamengo e um ponto a mais que Portuguesa e Botafogo. Disputa acirrada pela classificação para as semifinais da Taça Guanabara.



Pedra no sapato dos grandes nos últimos anos, o verdão de Bacaxá tenta aprontar mais uma das suas contra o Fluminense. E a aposta do time do técnico Toninho Andrade está no experiente elenco montado para esta temporada.



A provável escalação do Boavista: Klever, Wellington Silva, Victor Pereira, Elivelton e Jean Victor; Fernando Bob, Michel, Erick Flores e Tartá; Jefferson Renan e Caio Dantas.



Cinco desses atletas já passaram pelo Fluminense e vão tentar aprontar a famosa ‘lei do ex’. São eles: Klever, Wellington Silva, Elivelton, Fernando Bob e Tartá.