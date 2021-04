Santos empata com Deportivo Lara e se classifica para terceira fase da Libertadores

Na noite desta terça-feira (16), o Santos visitou o Deportivo Lara pelo jogo de volta da Pré-Libertadores, em jogo realizado no Estádio Olímpico de La Universidad Central de Venezuela. O Peixe saiu na frente em um golaço de falta de Yeferson Soteldo, que completou 100 jogos com a camisa do Santos, mas o Rojinegro chegou ao empate com Anzola e se classificou para a próxima fase.

Em seu 101º jogo com a camisa do Santos, Soteldo faz golaço

O Santos teve uma ampla superioridade durante o primeiro tempo contra o Deportivo Lara. O Alvinegro não sofreu na defesa e esteve bem organizado defensivamente. Mas para abrir o placar diante da equipe que dificultava as chegadas da equipe santista, teve que depender da individualidade de Yeferson Soteldo.

Nós minutos finais da etapa inicial, o Santos foi mais agressivo e chegou mais na pequena área, mas acabou sendo travado pela defesa e Soteldo acabou sofrendo a falta. O camisa 10 acertou o ângulo em uma cobrança de falta perfeita e abriu o placar para o Santos.

Aos 41 minutos, João Paulo saiu mal do gol e Rodriguez não soube aproveitar a chance. Quatro minutos depois, Soteldo cruzou para Marcos Leonardo que furou.

Mesmos problemas de sempre! Santos sofre na bola aérea!

Nos minutos iniciais do segundo tempo o Santos seguiu no campo de ataque, e até parecia estar tudo tranquilo, até que o fantasma da bola aérea voltou a atrapalhar os planos da equipe santista. Aos 16 minutos, España desviou cruzamento e Anzola empatou.

A partir daí, o Lara se lançou ao ataque, e passou a abusar dos cruzamentos e não esboçava muita reação. O Santos esteve mais perto do segundo gol e conseguiu avançar para a próxima fase.

Como fica?

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida e o empate na Venezuela, o Peixe avançou pelo placar agregado de 3 a 2. Agora o Santos enfrenta o Universidad (Chi) ou San Lorenzo (Arg). As equipes jogam nesta quarta-feira (17), no Nuevo Gasómetro. No jogo de ida ficaram no empate em 1 a 1.