Grêmio vence Athletico-PR pelo Brasileirão Feminino

Na tarde desta sexta-feira (5), o Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 0, pelo Brasileirão Feminino, no CAT do Caju, em Curitiba. Os gols foram marcados por Agostina e Raquel Fernandes.

Grêmio domina e marca

O jogo começou com as Gurias Gremistas em cima, pressionando e se infiltrando nos espaços do Furacão. Aos 6, Agostina recebeu de Raquel Fernandes, na esquerda, e chutou cruzado, mandando para o fundo das redes, e colocando o Grêmio à frente no placar.

Na sequência, as Gurias Gremistas chegaram mais uma vez, após lançamento para Cássia, que recebe sozinha, manda rasteiro, e Thaís Helena se joga e afasta. Atrás no placar, o Furacão finalmente reagiu, Thayslane arriscou da entrada da área, mas mandou por cima da meta de Vivi. Na sequência, em contra-ataque rápido, Camila recebeu e encheu o pé para finalizar tirando tinta do travessão tricolor. Sem mais lances de perigo, a árbitra apita e manda as equipes para os vestiários.

Tricolor pressiona e amplia

A partida mal recomeçou, e já as Gurias Gremistas já voltaram ampliando logo de início. Aos dois minutos, Tuani lançou para Raquel Fernandes, entre as zagueiras e cara a cara com a goleira, vencer a marcação e marcar o segundo.

O Furacão seguia acanhado, sem muitas reações, mas buscando se reações. Aos 16, o Grêmio chegou mais uma vez com perigo, Raquel Fernandes passou pela zagueira e finalizou tentando encobrir a goleira Renata, a defensora conseguiu afastar, com a ponta dos dedos, e impedir uma goleada do time gaúcho.

Aos 33, as gaúchas ainda assustaram novamente, Natane cruzou para que Emmily Karla finalizasse com o pé direito e mandasse muito perto da meta atleticana. Após essa correria, o Furacão tentava criar jogadas de perigo com Verônica e Thayslane, mas sem dar muito trabalho à goleira Vivi, decretando vitória Gremista.

Mas, e agora?

As Gurias do Furacão seguem com sete pontos, na 12ª colocação na tabela e podem entrar no Z-4 ainda nesta rodada, no caso de uma vitória do Real Brasília contra o Ceará, no domingo. As Gurias Gremistas chegam a 13 pontos e sobem uma posição, ficando em décimo.

Próximos jogos

As Gurias Gremistas voltam a campo no próximo sábado (13), às 15h, contra o Real Ariquemes. O embate será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, válido pela 11ª rodada da competição nacional.

Já o Athletico jogo na sexta-feira (12) diante do Bahia, às 15h, no CT do Caju.