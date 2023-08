Vasco vence o Atlético-MG e segue na briga para sair da zona de rebaixamento

O Vasco segue firme na sua luta contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, no Maracanã lotado, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0. Serginho marcou o único gol da partida.

Com a vitória, o Vasco subiu para a 18ª posição, com dois pontos a menos que o Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Atlético-MG, com 27 pontos, segue na 11ª posição.

Domínio e gol no início

Aproveitando o clima do estádio, com todos os ingressos do lado do Vasco vendidos, o Cruzmaltino começou o jogo pressionando o Atlético. E a pressão inicial surtiu efeito. Antes dos 5 minutos de jogo, Lucas Piton cruzou na área, Vegetti cabeceou, Everson defendeu, mas Serginho, no rebote, mandou pras redes para abrir o placar.

Logo em seguida, mas uma boa chance do Vasco pela esquerda. Piton cruzou mais uma e Vegetti ganhou no alto, acertando o travessão do Atlético.

Depois disso o Vasco recuou e viu o Atlético crscer na partida. Paulinho e Hulk eram os jogadores mais perigosos da equipe, sempre aparecendo bem na frente. O Vasco se defendeu como pôde e levou a vantagem para o segundo tempo.

Pressão, chuva e vitória do Vasco

No segundo tempo a proposta do Vasco era clara. Se defender e sair nos contra-ataques. O Atlético-MG, no entanto, foi pra cima em busca do empate.

Hulk continuou sendo o jogador mais perigoso do Galo e em ao menos três vezes, obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer boas defesas e evitar o empate.

A chuva apertou no Rio de Janeiro e o gramado do Maracanã foi ficando cada vez mais precário. No gol de Léo Jardim, uma lama se apresentava visível. A drenagem também não ocorreu da melhor forma e, por vezes, a bola ficou presa no gramado.

O Vasco teve algumas chances de matar o jogo no contra-ataque, mas pecava na conclusão das jogadas, principalmente com Gabriel Pec. Já nos acréscimos, Paulinho ainda acertou uma falta no travessão. Fim de jogo no Maracanã, vitória do Vasco e festa da torcida vascaína.

Classificação e próximos jogos

O Vasco chegou a 18 pontos e agora torce contra Bahia e Santos para se manter a apenas dois pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco ainda tem um jogo a menos a cumprir contra o América-MG. O Atlético-MG, com 27 pontos, fica na 11ª posição.

Na próxima rodada o Vasco vai à São Paulo enfrentar o Palmeiras. O Galo recebe o Santos no Mineirão.