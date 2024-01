Atlético-MG vence Ska Brasil de virada e vai à segunda fase da Copinha

O Atlético-MG venceu de virada a equipe do Ska Brasil por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (10), pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Galo avançou em primeiro no Grupo 18 e elimina o time paulista, que dá o segundo lugar ao Floresta-CE. A Águia abriu o placar com Thayllon, Zé Phelipe descontou para os mineiros e Berê virou a partida.

O primeiro tempo começou bom, porém as duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras. A cena se repetiu nos dois tempos, porém, no fim, o Galo saiu com a melhor.

Águia na frente

Na primeira chegada do Galo, aos cinco minutos de partida, Caio Maia recebeu um lindo lançamento e ficou na cara do gol, mas isolou muito, a torcida paulista tirou onda.

Na segunda boa chegada do atlético, Athyrson recebeu bom passe, mas também finalizou por cima do gol.

O placar foi aberto aos 21 minutos pelos donos da casa. Após uma bobeira da defesa atleticana, Thayllon recebeu do lado esquerdo, carregou e bateu no cantinho, furando pela primeira vez a defesa atleticana na competição.

Confira o gol:



Os mineiros até começaram bem, mas depois o Ska se encontrou no jogo e até passou a oferecer mais perigo.

Sem criar muito, a partida passou a ficar chata, com a bola passando pelo pé das duas equipes. Os goleiros até fizeram boas defesas, mas que não exigiram muito esforço. A partida seguiu este roteiro até o final do primeiro tempo.

Virada dos mineiros

O Galo ficou muito perto de empatar o jogo após acertar duas bolas na trave. Caio Ribas bate colocado da entrada da área e acerta a trave, que praticamente passa em cima da linha. No rebote, Berê tentou finalizar sem ângulo e acertou a outra trave.

Sem sofrer tanto no início dos 45 minutos finais, o Galo ficou mais tempo com a bola, mas manteve a dificuldade em sair jogando. A equipe conseguiu o empate aos 21, com Zé Phelipe.

O garoto recebeu o cruzamento do lado esquerdo e finalizou, a bola explode na trave e, de novo, ele finaliza para empatar o jogo.

Em seguida o Galinho melhorou em campo e até teve outros bons ataques, mas a defesa do Ska conseguia se recuperar.

A partida foi decidida no último minuto antes dos acréscimos. Jadson recebeu a bola na área e tocou para Berê, que finalizou de primeira para virar o jogo para o Galão da Massa.

Os mineiros encerraram a campanha da primeira fase com 100% de aproveitamento.

Segundo jogo

O segundo jogo, entre Timon-MA e Floresta-CE que poderia deixar definir a classificação, a tornou mais acirrada ainda. O Timon surpreendeu e empatou em 2 a 2 com o time cearense.

O Floresta abriu o placar aos 11 minutos com João Pedro, que pegou o rebote em uma cabeçada que explodiu na trave.

Aos 36 minutos, Matheus marcou o primeiro gol do Timon na Copinha. Caça Rato chamou a marcação na linha de fundo e fez o cruzamento, o atacante aproveitou e virou um vôlei, sem chances para o goleiro.

O time maranhense fez um bom primeiro tempo e ficou perto de marcar o segundo na partida em oportunidades criadas pelo principal jogador da partida, Caça Rato. O ponta participou de praticamente todas as ações ofensivas da equipe.

Já no segundo tempo, o Floresta voltou a ficar na frente do placar, aos 15 minutos com Vitinho. A partir daí teve um controle melhor das ações do que no primeiro tempo. Pouco tempo depois o Timon se arriscou ao ataque conseguiu repetir a postura do primeiro tempo.

Aproveitando a pressão, o Timon conseguiu empatar a partida aos 40, colocando emoção no jogo. O autor, Gean.

A torcida do Ska passou boa parte do jogo torcendo para o Papagaio. Uma vitória da equipe facilitava a classificação da equipe paulista, que acabou não aconteceu ao final da rodada.

Classificação

Com a vitória, o Atlético avança à segunda fase em primeiro e encara o Sfera-SP. Já o Ska é eliminado por ter um ponto a menos que o Floresta, 4 .

O Lobo da Vila, que avança em segundo, enfrenta o Botafogo-SP.