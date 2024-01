Na próxima quinta-feira (25), o América Mineiro vai fazer seu primeiro jogo na temporada 2024 e o desafio dessa vez será contra o Pouso Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Independência.

Dessa forma, o Coelho também tenta voltar a conquistar o Estadual após quase oito anos, quando derrotou o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Durante as temporadas de 2021 e 2023, os alviverdes bateram na trave e ficaram com o vice-campeonato.

Pela fase inicial do Campeonato Mineiro, o América será o cabeça de chave do Grupo C, que ainda conta com Athletic Club, Democrata-GV e Patrocinense.

Para o ano de 2024, o Coelho busca esquecer o rebaixamento para a Série B com cinco rodadas de antecedência na última temporada e tentar voltar à elite do Campeonato Brasileiro em grande estilo.

Além da segunda divisão, o América também vai disputar a Copa do Brasil, após perder o título para o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro de 2023.

Diante do Pouso Alegre, o Coelho busca estrear com o pé direito em casa pelo Estadual para confirmar seu favoritismo no Grupo C, de olho uma vaga direta nas semifinais.

Nesta atual janela de transferências, o América Mineiro trouxe o goleiro Dalberson e o atacante Vitor Jacaré, como novos reforços para o treinador Cauan de Almeida, que assume o clube alviverde em 2024, no lugar de Diogo Giacomini, que volta a exercer o cargo de auxiliar técnico permanente.

Além deles, o Coelho também conseguiu repatriar o meio-campista Moisés, que estava no Shandong Luneng, da China e chega com status de principal contratação para o time mineiro nesta atual temporada, visando o retorno para a Série A.

Por outro lado, o América corre o risco de perder os argentinos Emmanuel Martínez e Martín Benítez e o uruguaio Gonzalo Mastriani, que podem se transferir para outros clubes no mercado da bola.

América-MG terá força máxima para enfrentar o Pouso Alegre na estreia do Campeonato Mineiro

Diante do Pouso Alegre, o técnico Cauan de Almeida deverá escalar o América com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição na próxima quinta-feira, na Arena Independência.

Em contrapartida, o Coelho não vai poder contar com o atacante Dadá Belmonte, que está suspenso do futebol por dois anos, após envolvimento em esquemas de apostas.