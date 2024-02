O Palmeiras venceu a Portuguesa na noite desta quarta-feira (28) e assumiu a liderança geral do Paulistão 2024. Com gols de Fláco López e Gabriel Menino, o Verdão somou mais três ´pontos importantes para o campeonato e deu passo valioso pensando no mata-mata do maior estadual do país.

Entretanto, a vitória palestrina não foi tratada apenas com pontos positivos. Após mais uma partida com falhas de Weverton, que desta vez não resultaram em gols, o técnico Abel Ferreira valorizou a atuação e a importância do goleiro para a equipe alviverde.

"Culpado sou eu. Quando tentamos inovar e sermos melhores, há sempre um processo de aprendizagem. Ele fez exatamente o que eu pedi. Isso que eu quero que ele faça. Seja um goleiro que use a envergadura e altura que tem. O único que pode jogar com a mão dentro da área é o goleiro, e nós temos que ter essa vantagem. Estou a desativá-lo a arriscar, a sair. Esse processo de aprendizagem é responsabilidade minha. É um processo que vai ser não só bom goleiro, como já era, mas de fazer um upgrade", dissertou.

O treinador português também valorizou a vitória palestrina e a atuação da equipe lusitana, que fez frente ao Palmeiras em determinados momentos do jogo. A Portuguesa luta, ao mesmo tempo, por uma vaga nas quartas de finais do torneio e contra o descenso para a Série A2 de 2025.

"Uma equipe muito bem organizada defensivamente, e às vezes o segredo é perceber nossas forças e o que vamos fazer. Foi difícil. Com menos um foi menos difícil. Sabíamos que seria um jogo de paciência, mas acabou sendo uma vitória justa da equipe que é melhor. Temos que ser objetivos, verticais, criar faltas, pênaltis. Em alguns momentos fomos passivos, mas produzimos o suficiente para sair com a vitória e a baliza zero também que é importante", compeltou.

Já classificado para as quartas de final do maior estadual do país, o Palmeiras entra em campo novamente às 20h do domingo, no Morumbis, para o clássico diante do São Paulo, pela 11ª rodada do Paulista.