O Palmeiras e o lateral Jorge, de 27 anos, acertaram, na tarde desta quinta-feira (07) a rescisão de contrato entre clube e jogador, que era válido até dezembro de 2025.

Contratado pelo Verdão no ano de 2021, o lateral chegou ao clube com alta expectativa dos torcedores, mas, com apenas 31 jogos com a camisa alviverde, não conseguiu se firmar e buscar seu espaço na equipe comandada por Abel Ferreira.

Pelo Palmeiras, Jorge não marcou gols e nem cedeu assistências, mas esteve presente na comquista de quatro títulos. Desde que chegou, o atleta havia sido emprestado para Fluminense e Santos, mas sofreu com dificuldades físicas e lesões que o impediram de atuar dentro de campo.

Confira a nota oficial do clube

Palmeiras e Jorge chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atleta, que terminaria em dezembro de 2025. Agradecemos ao jogador, que conquistou pelo Verdão os títulos da Libertadores (2021), da Recopa Sul-Americana (2022), do Campeonato Paulista (2022) e do Campeonato Brasileiro (2022), e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira.