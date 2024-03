Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras se classifica no Campeonato Paulista sendo líder geral, de forma invicta e garantindo o melhor ataque na fase de grupos. Porém, mesmo com diversos motivos para comemorar, uma situação vem chamando a atenção dos torcedores alviverdes.

A falta de oportunidades para os Crias da Academia está sendo motivo de incômodo por parte dos torcedores e gerando críticas na internet ao técnico Abel Ferreira, que por muitas vezes opta em colocar jogadores mais experientes ao invés de dar chances aos jovens.

O Palmeiras jogou 12 partidas pela fase de grupos do Paulistão e o que chama a atenção é o baixo aproveitamento dos novatos. No total, são nove jogadores da base presentes no elenco principal para a disputa do torneio, sendo oito deles reservas:

Kaiky Naves: 21 anos - 3 jogos (256 minutos)

Gustavo Garcia: 22 anos - 2 jogos (180 minutos)

Vanderlan: 21 anos - 4 jogos (230 minutos)

Fabinho: 21 anos - 5 jogos (187 minutos)

Jhon Jhon: 21 anos - 8 jogos (269 minutos por partida)

Luis Guilherme: 18 anos - 5 jogos (229 minutos)

Estevão: 16 anos - 3 jogos (82 minutos)

Dados do Sofascore

Além dos jogadores citados, os outros dois Crias da Academia são Endrick e Gabriel Menino sendo o camisa nove titular da equipe e mesmo com apenas seis jogos (por ter defendido a Seleção Brasileira no torneio pré olímpico) com a média de 79 minutos por jogo. Já o volante, por mais que seja reserva está atuando pelo profissional do Palmeiras a quatro temporadas.

No entanto, um dos receios dos palmeirenses é que Estevão, a jóia de apenas 16 anos não seja bem aproveitada. O atleta já atrai sondagens de gigantes clubes da Europa, como Chelsea e Barcelona e teve poucas chance de demonstrar o seu talento no Verdão. Dessa forma, com altas expectativas de se tornar um dos grandes nomes no cenário futebolístico, o jovem ponta direita é o 2º jogador que menos jogou na temporada, só atrás do meio-campista Atuesta.

Vale relembrar que o Palmeiras já vendeu um jogador promissor no começo de 2024 e gerou revolta por parte da torcida por não ter sido bem aproveitado. O atacante Kevin de 21 anos, fez apenas 11 jogos e anotou apenas um gol com a camisa alviverde. A joia foi vendida para o clube ucraniano Shakhtar Donetsk pelo valor de €12 milhões (aproximadamente R$ 65 milhões na cotação atual).

O Campeonato Paulista vai chegando em sua reta final, e Palmeiras já garantiu sua vaga na semi final ao vencer a Ponte Preta por 5 a 1 neste sábado (16). Agora o Verdão aguarda os demais resultados das quartas de final para descobrir seu adversário na próxima fase.