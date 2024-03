O Palmeiras recebe a Ponte Preta e se enfrentarão em jogo único pelas quartas de finais do Campeonato Paulista neste sábado (16). O confronto está marcado para às 16h no horário de Brasília e o palco da partida será a Arena Barueri.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem a melhor campanha da geral da primeira fase e disputará a vaga na semifinal do Paulistão com a Ponte Preta, vice-líder do Grupo B.

Na busca pela semifinal:

O Palmeiras chega para o confronto com um histórico positivo no Paulistão, o time está invicto. O alviverde somou 28 pontos com 8 vitórias e 4 empates, com o saldo igual a 11 gols. Nas últimas 3 rodadas, enfrentou o Botafogo-SP e venceu por 1 a 0 em Barueri, empatou por 1 a 1 com o São Paulo no MorumBIS e ganhou por 2 a 0 da Portuguesa no Canindé.

A equipe campineira acumulou 17 pontos na primeira fase com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A Ponte Preta venceu grandes clube do futebol paulista como o São Paulo por 2 a 0 e o Corinthians, por 1 a 0 na Neo Química Arena. Nas 3 últimas partidas, a Macaca perdeu por 1 a 0 contra o rebaixado Santo André, empatou em 1 a 1 com o Novorizontino e teve também a vitória contra o Timão.

Retrospecto do confronto:

Os times se enfrentaram algumas vezes, inclusive na final do Paulistão de 2008, onde o Verdão se consagrou campeão. Nos últimos 5 encontros, o Palmeiras venceu todas as partidas:

Palmeiras 3 a 0 Ponte Preta - Campeonato Paulista A1 2022

Ponte Preta 0 a 3 Palmeiras - Campeonato Paulista A1 2021

Palmeiras 1 a 0 Ponte Preta - Semifinal Campeonato Paulista A1 2020

Ponte Preta 0 a 1 Palmeiras - Campeonato Paulista A1 2020

Palmeiras 1 a 0 Ponte Preta - Campeonato Paulista A1 2019

Provável escalação para o duelo:

Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Luan, Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga, Endrick e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Castro, Luís Haquin, Luiz Felipe, Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Gabriel Risso, Iago Dias e Jeh.

Técnico: João Brigatti.

Arbitragem da partida:

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Árbitros Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral