O Fluminense não conseguiu evitar no último final de semana a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca diante do Flamengo. Em jogo disputado no Maracanã no último sábado (16), o desempenho do tricolor melhorou em relação ao jogo de ida, mas ainda longe do padrão apresentado na última temporada.

Foram 14 finalizações ao todo e uma bola no travessão com um 1º tempo onde a equipe comandada por Fernando Diniz conseguiu pressionar as saídas do rubro-negro com linhas altas. No entanto, quando o Flamengo passou a controlar o meio-campo, faltaram soluções para o tricolor.

Apesar da grande quantidade de chutes ao todo, o goleiro Rossi não fez nenhuma defesa difícil durante os 90 minutos e a defesa rubro-negra seguiu invicta com a equipe principal na atual temporada. Mesmo assim, Fernando Diniz elogiou a postura do Fluminense e disparou contra os jornalistas que estavam fazendo perguntas críticas.

Nervosismo segue atrapalhando elenco e comissão técnica do Fluminense

Diniz demonstrou incômodo com os questionamentos em relação à escalação de Renato Augusto e Ganso juntos no jogo de ida, fato que prejduicou o tricolor nas transições defensivas principalmente. O ex-Corinthians inclusive sempre atuou como armador e não demonstrou que estava pronto para executar uma nova função em pleno Fla-Flu.

Além disso, o nervosismo do técnico parece estar interligado ao restante do elenco, pois a expulsão de André no clássico diante do Botafogo, na última rodada da Taça Guanabara, criou uma lacuna no meio-campo do Fluminense no jogo de ida das semifinais, quando foi dominado pelo Flamengo.

Outro questionamento de Fernando Diniz também não fez sentido quando comparou a situação do primeiro jogo com a entrada de Marquinhos na lateral no jogo de volta, demonstrando pouca diferença caso Guga estivesse na mesma posição.

Estreia na Libertadores será com vários motivos de preocupação

A irritação constante de Fernando Diniz durante as partidas e principalmente nas entrevistas coletivas acaba demonstrando algo que fica mais claro a cada jogo do Fluminense na temporada 2024: a falta de um padrão tático ideal com as novas contratações.

O Fluminense reforçou o elenco com muitos jogadores veteranos que fogem das características táticas que o treinador sempre utilizou na carreira. Além disso, outra falha de planejamento já apontada anteriormente ficou reforçada, com o retorno tardio do elenco principal devido às férias prolongadas.

Mesmo com o título da Recopa Sul-Americana diante da LDU, a equipe comandada por Fernando Diniz não conseguiu desempenhar bem nos 90 minutos em nenhuma partida da atual temporada. O aproveitamento de 23,8% nos clássicos certamente incomoda o treinador, mas a torcida certamente possui maiores preocupações com o desempenho da equipe em todo o estadual.

Sem um padrão tático definido e com diversos dilemas para resolver, o Fluminense estreará na fase de grupos da Conmebol Libertadores em duas semanas, tempo que certamente passará muito rápido enquanto Fernando Diniz pensa em soluções necessárias.