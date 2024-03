Na noite deste domingo (17), o Santos enfrentou a Portuguesa, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. Na Vila Belmiro, o Peixão se classificou para a semifinal nos pênaltis.

Sem gols na primeira etapa

O Santos iniciou o jogo pressionando a Portuguesa. No entanto, foi a Lusa quem teve as principais chances no primeiro tempo, especialmente em jogadas aéreas com os zagueiros Quintana e Robson.

A partir daí, o Santos melhorou com as investidas pela direita com Otero, que acertou o travessão aos 27 minutos. Guilherme e Cazares também assustaram com chutes de longa distância. A Portuguesa respondeu com um chute na trave de Maceió aos 42 minutos.

Na segunda etapa

A portuguesa suportou os momentos de pressão por parte do mandante, aproveitando erros do Peixe para criar oportunidades. Furch quase marcou o primeiro gol após jogada em que controlou a bola no peito, driblou o zagueiro e chutou por cima. Henrique Dourado respondeu pela Lusa, com chute rasteiro que foi defendido por João Paulo.

Ao 27 minutos, o Santos ficou com um jogador a menos: Otero foi expulso por pisar em Giovanni Augusto. Ambos os times diminuíram o ritmo e a partida se encaminhou para os pênaltis.

Santos classificado

Com o placar de 0 a 0 até o último minuto, o jogo seguiu para os pênaltis onde João Paulo brilhou e pegou a cobrança de Felipe Marques e Quintana mandou a bola para a trave, do lado do Peixão, não houve desperdício nas cobranças.

Como ficam?

O Santos vai enfrentar o Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista no dia 27 de março e será mandante.

Já a Portuguesa não tem partida definida.