Nessa noite de sábado (09) o Santos enfrentou a equipe da Inter de Limeira na Vila Belmiro em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Júlio Furch e Juan Cazares, a equipe santista venceu de virada sobre a Inter com o placar de 3 a 2 em um jogo bem acirrado.

Carille valoriza a primeira fase do campeonato

"Quero valorizar essa fase do campeonato. Foi muito difícil e com um grupo formado agora, com 12 jogos juntos, com dificuldades e momentos bons, chegamos a 25 pontos sendo o segundo no geral. Isso mostra que a gente está no caminho certo mesmo sabendo que a gente tem que melhorar bastante."

Precisa de reforço para as eliminatórias?

Entre as principais questões da coletiva, o técnico do Santos, foi questionado sobre a necessidade de reforços para o mata-mata do Paulista. Carille respondeu que não espera nada para essa fase final do Campeonato, mas está na expectativa de novos jogadores para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Santos para o mata-mata?

Após 3 anos do Santos longe da fase de mata, técnico rebate a pergunta: " Vai chegar muito bem, os últimos dois jogos poderíamos ter sido melhores. O que me tranquiliza é que quando precisou, durante oito jogos, o elenco mostrou uma intensidade muito grande e isso tem muito haver com a concentração, isso que a gente cobra. A gente vai chegar muito pronto e muito determinado".

Preparação física para a próxima fase

Técnico fala sobre como sente a equipe para essa nova etapa no campeonato e como está a preparação do time.

"Tá muito boa, temos visto as outras equipes terminando o jogo com bastante dificuldades, ainda é o início, uma pré-temporada. Nós temos um número muito baixo de lesões em relação aos outros clubes, isso é um trabalho muito legal da nossa preparação. Houve algumas inflamações mas não chegou a romper e é importante o atleta falar e não querer ficar em campo com dor. Então, a gente vai chegar muito bem, já estamos muito bem e estou muito feliz com a parte física também".

Sequência

O próximo confronto do Peixão ocorrerá no domingo (17) com o horário ainda não definido, no Estádio Urbano Caldeira, em casa. Em partida válida pela quartas de final do Paulistão, o Santástico irá e o enfrentar a Portuguesa.