Na noite deste domingo (17), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos encara a Portuguesa, na Vila Belmiro, às 20h15. Com a segunda melhor campanha da competição, a equipe da baixada luta pelo título estadual.

O Peixe chega de duas vitórias e uma derrota. No dia 25, venceu o São Bernardo, por 2 a 1, no Morumbis. Já no domingo (3), perdeu para o RB Bragantino, por 1 a 0, fora de casa. E no último sábado (9), derrotou a Inter de Limeira, por 3 a 0, na Vila Belmiro. Encerrando a fase de grupos, em primeiro lugar do grupo A, com 25 pontos e sendo a segunda melhor campanha do torneio.

A Lusa vem de duas derrotas e uma vitória. No dia 25, perdeu para o Botafogo-SP, por 2 a 1, fora de casa. Já no sábado (2), venceu o Mirassol, por 1 a 0, no Canindé. E no último domingo (10), foi superado para o Novorizontino, por 2 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Terminando a fase de grupos em segundo lugar do grupo A, com 10 pontos. E ficou na 13ª colocação da classificação geral.

O retrospecto nos últimos cinco confrontos é favorável para o Santos, que conta com três vitórias, contra duas da Portuguesa. O último duelo ocorreu no Paulistão de 2023, com goleada santista de 4 a 0.

Santos

O treinador não conta com Alison, Kevyson, Rodrigo Falcão, Sandry e Willian Bigode, que estão lesionados, fazendo tratamento no departamento médico do clube. Enquanto o meia Giuliano pode voltar a atuar, após lesão tratada.

Portuguesa

O comandante não terá Marquinhos Pedroso, mas conta com a volta de Giovanni Augusto, para cuidar do meio campo.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Cazares; Otero, Furch, Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Portuguesa: Thomazella, Talles, Quintana, Robson, Patrick, Eduardo Diniz; Ricardinho, Tauã, Giovanni Augusto; Maceió, Victor Andrade. Técnico: Pintado.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

VAR: José Claudio Rocha Filho