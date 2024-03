Na noite deste domingo (17), o São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino no MorumBIS nas quartas de final do Paulistão Sicredi 2024. O jogo terminou 1 a 1 e foi decidido nas disputas por pênalti.

Após a classificação, Eduardo Baptista concedeu entrevista coletiva e admitiu que estuda o São Paulo desde o início do campeonato por saber que existia uma grande chance de enfrentá-los nesta fase do torneio.

"Conversamos bastante e estudamos o São Paulo praticamente desde o início do Campeonato Paulista. Sabíamos da possibilidade de enfrentá-los. Estudamos muito a parte técnica e o goleiro deles, que é de Seleção, qualificado e pegador de pênaltis. O que fizemos foi trabalhar. É claro que nos pênaltis é ter tranquilidade, calma, mas se você ver os que bateram, são jogadores experientes e que já passaram por situações parecidas. Mais que isso, treinamento. Todos os dias da semana treinamos, repetimos, variamos os nossos goleiros, passamos informações da postura do Rafael nos pênaltis e nossos goleiros nos ajudaram. Foi trabalho. Tem a parte mental, mas eu fui pelos mais experientes. E ter treinado e estudado fez a diferença".

O técnico do Novorizontino não acredita que o modelo de jogo imposto pela equipe tenha surpreendido o São Paulo, isso, porque o time venceu o Corinthians e o Santos na fase de grupos.

"O resultado é imenso. Sabemos das nossas dificuldades, mas às vezes escutamos que o time é pequeno. E falo para os meus atletas que o pequeno está na cabeça. Embora o time seja menor, o pensamento tem de ser grande. Conversamos bastante durante a semana que vencemos Corinthians e Santos fora. Talvez tenhamos surpreendidos e eles não esperavam um Novorizontino como se portou. Hoje seria um jogo diferente, pois o São Paulo estaria esperando e teríamos que surpreender de outra maneira. É muito bom quando aliamos o nosso discurso às ações em campo".

Fora de casa tem clima bom para jogar?

Durante a partida, a torcida do São Paulo protestou contra o técnico Thiago Carpini e, de acordo com Eduardo Baptista, o Novorizontino soube aproveitar o clima.

"Entendo que nos dois tempos conseguimos neutralizar o São Paulo. Tínhamos uma proposta de deixar os seus principais jogadores longe do nosso gol. Conseguimos manter o São Paulo longe do nosso gol e esse foi o grande diferencial. Temos uma linha que marca muito forte e, se ela ficar longe do nosso gol, facilita nossas ações. Tivemos boas situações com bola no primeiro tempo e no segundo tempo era natural que o São Paulo viesse para cima, mas mesmo assim criamos algumas situações".

"Vejo um jogo equilibrado. O Novorizontino veio aqui e não ficou somente atrás, soube equilibrar o jogo. Quando teve a bola jogou e dificultamos bastante. O São Paulo tem um volume muito alto de jogadores entre as linhas e conseguimos neutralizar bem. E aproveitamos o ambiente também e conseguimos o empate. Aí nos pênaltis é loteria e competência", completou o treinador