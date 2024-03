Na noite desta quarta-feira, Santos e RB Bragantino se enfrentam em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, às 20h30 (de Brasília). O Peixão chega às semis após vencer a Lusa, nos pênaltis. Enquanto o Massa Bruta bateu a Inter de Limeira no tempo normal, por 3 a 0. O jogo acontece na casa do Timão, depois de um acordo feito entre as diretorias e a FPF.

Como chega o Santos?

Esse jogo pode marcar a volta do Peixe disputar uma final de Paulistão após oito anos, a última aparição na decisão foi em 2016, quando se sagrou bicampeão, em cima do Audax. Porém tem pela frente o duro adversário, RB Bragantino, que vem figurando entre os melhores de um tempo para cá.

O Alvinegro Praiano vem de uma classificação suada sobre a Portuguesa, na disputa de pênaltis. O time comandado por Carille teve a segunda melhor campanha da fase de grupos. O treinador conta com desfalque importante para o duelo.

Uma das dúvidas é o lateral-direito Aderlan, que se recupera de incômodo no músculo da coxa. A outra grande dúvida é de quem vai substituir Otero, expulso no jogo contra a Lusa.

Provável escalação

João Paulo; Hayner (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Furch.

Técnico: Fábio Carille

Como chega o Bragantino?

O Massa Bruta chega com moral para o confronto, depois da boa vitória por 3 a 0, sobre o time da Inter de Limeira. O time de Pedro Caixinha ainda não demonstrou o bom futebol praticado na última temporada, mas vem recuperando a boa fase ao longo do tempo.

O treinador poderá contar com Luan Cândido, que tinha sido punido por 19 partidas, mas com um efeito suspensivo o atleta está liberado de atuar nesta quarta-feira. O meia Lincoln, com dores na coxa, é dúvida para o duelo.

Provável escalação

Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha

Retrospecto

Os times já se enfrentaram 47 vezes em toda história, quem venceu mais foi o Santos, com 20 vitórias, enquanto o RB Bragantino triunfou 11 vezes e as equipes empataram em 16 ocasiões.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral