Na tarde deste domingo (17), o Red Bull Bragantino enfrentou a Inter de Limeira, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta se classificou pelo placar de 3 a 0.

Domínio dentro de casa

Desde o início, o Red Bull Bragantino controlou a partida enquanto seu adversário enfrentava dificuldades de impor seu estilo de jogo. Thiago Borbas que estava no banco de reservas e entrou após Lincoln se lesionar, abriu o placar aos 39 minutos após um cruzamento de Helinho, o camisa 18 subiu livre da marcação e deixou o mandante em vantagem.

Vitória nos dois tempos



Já no segundo tempo, Helinho seguiu dando trabalho para a defesa da Inter de Limeira, aos 12 minutos finalizou de fora e o goleiro Max Walef deu rebote que caiu nos pés de Borbas que ampliou o placar para o Massa bruta. Após três minutos, Vitinho recebeu um passe de Gustavinho e fez o terceiro gol da partida.

Como ficam?



O Red Bull Bragantino aguarda os resultados dos próximos confrontos para conhecer seu adversário na semifinal do Campeonato.



Já a Inter de Limeira terá mais de um mês para se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão da Paulista estreia na competição jogando dentro de casa dentro do Major José Levy Sobrinho diante o Pouso Alegre, a partida será no dia 28 de abril.